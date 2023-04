LVB bieten Deutschlandticket-Upgrade für Studierende

Kostenfrei bis 18:10 Uhr lesen

Themenjahr „Die Stadt als Bühne“

14 Ortsteile will Leipzig in diesem Jahr besonders in den Fokus rücken. „Die ganze Stadt als Bühne“ ist das Themenjahr überschrieben. In die LVZ fragt in ihrer neuen Serie, ob sich die Stadtteile an der Peripherie der Messestadt abgehängt fühlen. Heute: Mölkau.