﻿Neues 49-Euro-Ticket: LVB bieten jetzt schon eine Reservierung an

Schon vor dem Start des bundesweiten Nahverkehrstickets können sich LVB-Kunden für den neuen Monatsfahrschein entscheiden. Wie das geht – hier die Details.

Leipzig. Noch muss der Bundesrat der Einführung des Deutschlandtickets für 49 Euro am 31. März zustimmen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) bieten es allerdings schon jetzt an. „Wir sind durch mit unseren Vorbereitungen, technisch geht alles“, sagte jetzt LVB-Chef Ulf Middelberg. Seit dem 1. März können Kunden das neue Ticket zunächst im LVB-Kundenportal online reservieren. „Am 3. April soll der Vorverkauf starten. Ab 1. Mai ist das Ticket dann gültig – vorausgesetzt, Bund und Länder schaffen im März die rechtlichen Rahmenbedingungen“, so Middelberg.