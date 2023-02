﻿Verkauf des 49-Euro-Tickets: So wollen die LVB das Schlange-Stehen vermeiden

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) werden die Weichen für den Verkauf des neuen Deutschland-Tickets gestellt. Das Unternehmen will zum 3. April den Verkauf an Neukunden starten. Parallel sollen die Ticket-Automaten für das Umprogrammieren von Abo-Karten aufgerüstet werden.

Leipzig. Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Aber: „Der geplante Starttermin 1. Mai ist ein sehr sportlicher Fahrplan“, sagt LVB-Sprecher Marc Backhaus mit Blick auf die Verfahren auf Bundes- und EU-Ebene, die der Gesetzentwurf für das Deutschlandticket noch durchlaufen muss. „Aber wir sind technisch bereit und wollen das Ticket für unsere Kunden zum 1. Mai anbieten.“

Stammkunden sollen auch online wechseln

Das Leipziger Unternehmen will allerdings vermeiden, dass seine Kunden am 1. Mai in langen Warteschlangen vor seinen Servicestellen stehen. „Deshalb planen wir, den Vorverkauf für Neukunden schon am 3. April, auch online, zu starten“, so der Sprecher.

Stammkunden sollten den März nutzen um sich über das D-Ticket zu informieren und abzuwägen, ob es tatsächlich besser ist als ihr Abo. Denn viele Abos würden Mitnahmemöglichkeiten enthalten und seien übertragbar – das 49-Euro-Ticket aber nicht. „Geplant ist ein Ticketwechsel online über das Kundenportal L.de zu buchen oder sich in unseren Servicestellen zu informieren.“

Neuer Service für Abo-Kunden geplant

Um die vorhandenen Abo-Karten auf das 49-Euro-Ticket umzustellen, wollen die LVB ihre mehr als 110.000 Stammkunden im März informieren und ihnen anbieten, ihre Chipkarten schon vor dem 1. Mai in den Servicestellen und an den Ticketautomaten umprogrammieren zu lassen. Dies vermeide Schlangen beim Ticket-Start und stelle sicher, dass diese Kunden bis Ende April weiter mit den vorhandenen Abos fahren könne.

Die auf den Abo-Karten enthaltenen Chips würden nach der Umprogrammierung dann am 1. Mai automatisch in das D-Ticket wechseln. „Ab wann sich Stammkunden buchen können und die Umprogrammierung der Abo-Karten möglich sein wird und wie sie abläuft, steht noch nicht im Detail fest“, so Backhaus.