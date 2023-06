Eisenbahnstraße

Unbekannte Substanz in Behältern sorgt für Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten

Die Feuerwehr Leipzig hat am Dienstag in der Eisenbahnstraße mehrere Behälter in einem Keller auf chemische Substanzen untersucht. Alle Bewohner des Hauses mussten dieses vorübergehend verlassen.