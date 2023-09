﻿50 Jahre nach Putsch in Chile: Tochter von Sänger Victor Jara besucht erstmals Leipzig

Leipzig. Um ihn zu ehren, hat Bruce Springsteen bei einem Konzert in Santiago eines der letzten Lieder von Victor Jara vorgetragen. Bands wie The Clash, U2 oder Calexico widmeten dem legendären Folksänger eigene Songs. Vor 50 Jahren – im September 1973 – wurde Victor Jara im größten Stadion der Hauptstadt Chiles von putschenden Militärs mit 44 Kugeln erschossen. Zuvor quälten ihn die Soldaten von General Augusto Pinochet tagelang. Sie verstümmelten auch seine Hände, damit er für die Mitgefangenen nicht mehr Gitarre spielen konnte.

Victor Jara war damals 40, sein einziges Kind acht Jahre alt. Nun unternimmt Amanda Jara erstmals eine Tour durch Europa, um an die Tausenden Opfer der Pinochet-Diktatur zu erinnern. Das sei gerade jetzt wichtig, findet sie. In einer Zeit, in der viele ihrer Landsleute eher den wirtschaftsliberalen Kurs des brutalen Machthabers loben. Pinochet herrschte 17 Jahre lang in Chile, obwohl er nie gewählt wurde.

Felsenkeller-Team organisiert Reise

Der deutsche Teil der Reise von Amanda Jara wurde nicht zufällig in Leipzig organisiert. An diesem Freitag tritt die couragierte Frau, die sich jahrzehntelang und letztlich weitgehend erfolgreich für eine Bestrafung der Mörder ihres Vaters eingesetzt hatte, gemeinsam mit der chilenischen Sängerin Yolanda Marvel im Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32, auf.

Das Programm mit Gespräch und Konzert beginne um 18 Uhr in Naumanns Gaststube, kündigt Linken-Stadtrat Volker Külow an. Gemeinsam mit dem Felsenkeller-Team um Jörg Folta hat er auch Auftritte in Frankfurt/Main, Hamburg, Chemnitz, Berlin und Cottbus initiiert. „An diesem Abend geht es natürlich vor allem darum, an das bewegte Leben und reiche künstlerische Schaffen ihres Vaters zu erinnern“, sagt Külow. „Das Erbe Victor Jaras ist in Chile noch immer sehr lebendig. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Stadion, in dem er ermordet wurde, seit 2003 seinen Namen trägt.“

Amanda Jara (vorn) unternimmt gemeinsam mit der chilenischen Sängerin Yolanda Marvel eine Veranstaltungstour durch Deutschland. An diesem Freitag sind beide im Leipziger Felsenkeller zu Gast. © Quelle: privat

In Leipzig spielten die Ereignisse von 1973 in Südamerika eine besondere Rolle. Nach dem Sturz und Selbstmord des demokratisch gewählten, sozialistischen Präsidenten Salvador Allende kamen mehr als 5000 chilenische Flüchtlinge in die DDR. Die allermeisten Exilanten absolvierten in Leipzig-Gohlis am Herder-Institut einen Sprachkurs – etwa die Sozialistin Michelle Bachelet, die dann in Berlin Medizin studierte und nach der Jahrtausendwende zweimal zur Präsidentin Chiles gewählt wurde.

Chilenen helfen bei Klub in Plagwitz mit

Chilenische Studenten bauten in Plagwitz mit am Klub „Victor Jara“, der von 1974 bis 1977 nur wenige Meter entfernt vom Felsenkeller in einem früheren Bierkeller der Brauerei Naumann entstand. Gedacht war der Kultur- und Tanzklub eigentlich für junge Arbeiterinnen und Arbeiter des Druckmaschinen-Kombinats Polygraph und für Studierende der Pädagogischen Hochschule Leipzig (heute Schule am Palmengarten). Nach der Wende musste der Klub im Gewölbekeller schließen. Jüngst hat die Stadt das Grundstück an eine private Firma verpachtet, die die Räume sanieren und neu beleben will.

Außenansicht des ehemaligen Jugendklubs „Victor Jara“ in der Zschocherschen Straße in Plagwitz. © Quelle: Andre Kempner

Vor dem Putsch arbeiteten aber auch Hunderte DDR-Entsandte – darunter viele Leipziger – in Chile, um Allendes linke Fünf-Parteien-Koalition zu unterstützen. Ob Kupferminen, Chemie, Landwirtschaft, Rundfunk – an vielen Stellen wurde unter dem Label Solidarität versucht, in die gerade erst verstaatlichten Industrien eine sozialistische Produktionsweise zu exportieren. Am 25. Januar 1973 lief als erster DDR-Frachter die „Ferdinand Freiligrath“ in den Hafen von Valparaiso ein, um Kupfer zu laden. Sonst fuhr dieses Schiff nur bis Kuba. Allende bekam aus Ostberlin Kredite in US-Dollar.

Zu einem Zentrum des Austauschs entwickelte sich die Leipziger Karl-Marx-Universität. Im Lateinamerika-Seminar (LAS) der Sektion Geschichte entstand der „Clubo de Leipzig“, in dem hauptsächlich geflohene Intellektuelle Strategien gegen die Diktatur in Chile entwarfen. Dazu gehörte mit Josè Cademártori Invernizzi auch der letzte Wirtschaftsminister der Allende-Regierung.

Leipziger Professor rettet Gesuchten

Das LAS leiteten die Professoren Eberhard Hackethal und Manfred Kossok. Letzterer war ein Schüler des Universalgelehrten Walter Markov, der trotz seines Rauswurfs aus der SED in Leipzig Prodekan der Philosophischen Fakultät wurde und vor dem Putsch auch als Gastdozent an der Universidad de Chile lehrte. Hackethal wiederum schmuggelte im November 1973 eine der Personen, die von Pinochets Truppen am meisten gesucht wurden, über die Grenze nach Argentinien. Er versteckte bei der Fahrt über die Anden den Chef der Sozialistischen Partei Carlos Altamirano in einem Auto zwischen Rücksitz und Kofferraum. „Auch darüber werden am Freitagabend im Felsenkeller Zeitzeugen berichten“, sagt Külow.

Amanda Jara hat viele liebevolle Erinnerungen an ihren Vater. „Er war ein warmherziger Mensch und sehr präsent. Am schönsten waren die tollen Feiern, die er für mich immer an meinem Geburtstag am 9. Oktober organisierte“, sagt sie. Noch immer spüre sie zugleich einen tiefen Schmerz über den Verlust, den sie aber in die damaligen Geschehnisse einordnet: „Diese Tragödie traf neben uns Tausende weitere chilenische Familien. Die Erinnerung daran muss unbedingt lebendig gehalten werden, damit eine derartige Katastrophe nie wieder passiert.“

Fundstücke zu nahem Verwandten

Mit diesem Ziel engagiert sich die Tochter zum Beispiel in der Victor-Jara-Stiftung, die 1994 von ihrer Mutter Joan Jara gegründet wurde. Bevor Joan den Sänger kennenlernte, der mit dem Lied „Venceremos!“ („Wir werden siegen!“) die chilenischen Sozialisten und Kommunisten im Wahlkampf unterstützt hatte und der zahlreiche Gedichte von Pablo Neruda vertonte, war sie mit dem Choreografen und Tänzer Patricio Bunster verheiratet. Mit ihm bekam sie auch ihre erste Tochter Manuela. Nach dem Putsch floh Bunster ebenfalls in die DDR, arbeitete unter anderem als Dozent an der Theaterhochschule „Hans Otto“ in Leipzig.

1981 entstand dieses Foto mit Gret Palucca, Leiterin der Dresdner Tanz-Schule, und dem chilenischen Choreographen Patricio Bunster (beide im Bild rechts). Bunster lebte fünf Jahre in der DDR, war als Dozent auch an der Leipziger Theaterhochschule tätig. © Quelle: privat

Über den sächsischen Lebensabschnitt Bunsters könne Amanda Jara nach ihrem ersten Besuch in Leipzig nun bald einige Archiv-Fundstücke mit nach Hause nehmen, erzählt Külow noch. Und sie in Chile ihrer mittlerweile 96-jährigen Mutter und der Halbschwester Manuela Bunster (62) präsentieren.

