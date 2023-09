56-Jähriger tritt Frau in der Leipziger City – und droht mit Gabel

Leipzig. In der Leipziger Innenstadt ist am Sonntagabend eine junge Frau von einem Mann attackiert worden. Der 56-jährige Angreifer verfolgte die 26-Jährige gegen 22.15 Uhr auf der Petersstraße. „Als sich die Frau umdrehte, trat der Mann unvermittelt mit seinen Arbeitsschutzschuhen gegen ihr Schienbein. Die 26-Jährige erlitt dadurch eine Prellung und wurde vor Ort medizinisch versorgt“, so Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Montag.

Anschließend versuchte der Täter zu flüchten. Drei junge Männer, die den Übergriff gesehen hatten, konnten den 56-Jährigen aber am Verschwinden hindern. „Als die Drei ihn im Bereich des Petersbogens in einer Ecke umstellt hatten, zog der Mann aus seinem Ärmel eine Gabel und bedrohte die Männer“, so Lübcke weiter.

Angreifer versuchte mehrere Frauen zu treten

Gemeinsam sei es dem couragierten Trio im Alter zwischen 27 und 28 Jahren aber gelungen, ihm die Gabel abzunehmen. „Gegenüber Beamten des Polizeireviers Leipzig-Zentrum erklärten die Zeugen, dass der Mann sich bereits vor dem Tritt gegen die 26-Jährige gegenüber anderen Frauen ebenso verhalten hat.“ Diese hätten den Attacken aber ausweichen können.

Auf dem Polizeirevier wurde bei dem inzwischen festgenommen Täter ein Alkoholtest durchgeführt. Demnach sei er mit 1,92 Promille stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

