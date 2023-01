Bis 2033 werden in der Europäischen Union alle Führerscheine auf ein einheitliches und fälschungssicheres Scheckkartenformat umgestellt. Schätzungsweise 300.000 Führerscheine betrifft das in Leipzig. Wer genau wann dran ist – hier alle Informationen.

Leipzig. Der gesetzliche Pflichtumtausch der Führerscheine läuft auf Hochtouren. Termine bei der Fahrerlaubnisbehörde in der Prager Straße sind daher oft über Wochen im Voraus ausgebucht. Bis Dezember wurden, so Ordnungsamtsleiter Matthias Laube am Donnerstag auf LVZ-Anfrage, in Leipzig rund 60.000 Führerscheine umgetauscht. Maßgeblich für die Neuausstellung der Dokumente sind zum einen das Alter der Inhaberinnen und Inhaber, zum anderen das Ausstellungsdatum der „Fleppen“.