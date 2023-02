61-Jähriger wird im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen vermisst

Leipzig. Die Polizei Leipzig bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 61-Jährigen aus Leipzig. Wie es in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Mitteilung heißt, habe der vermisste Jörn P. am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr eine Pflegeeinrichtung im Stadtteil Dölitz-Dösen verlassen. In der Folge sei er auf der Bornaischen Straße in unbekannte Richtung verschwunden.

Mögliche Aufenthaltsorte seien die Anlaufstellen für wohnungslose Personen in der Messestadt sowie der Wildpark, wo er in der Vergangenheit häufiger anzutreffen gewesen sei, heißt es.

Der gesuchte 61-Jährige sei etwa 1,75 Meter groß, habe eine kräftige Statur, graue kurze Haare und trage einen grauen Bart. Zuletzt trug er den Angaben zufolge eine schwarze Winterjacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche.

Der 61-jährige Jörn P. aus Leipzig wird seit dem 11. Februar vermisst. © Quelle: Polizei Leipzig

Personen, die den Gesuchten seit Samstagnachmittag gesehen haben oder wissen, wo er sich aktuell aufhält, werden gebeten sich bei der Leipziger Polizei zu melden. Hinweise können im Revier Südost (Richard-Lehnmann-Str. 19) oder telefonisch unter 0341/3030 0 abgegeben werden, heißt es.