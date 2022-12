﻿77 Jahre nach der Befreiung: Auch 2022 war in Leipzig wieder ein Jahr mit Weltkriegsbomben

Zweimal musste die Experten des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes im vergangenen Jahr nach Leipzig ausrücken, weil bei Bauarbeiten in der Stadt Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden. Das Problem war jeweils nicht die Entschärfung, sondern die Evakuierung der Stadtteile.

Aufgrund der bei Bauarbeiten entdeckten Weltkriegsbomben mussten auch 2022 in Leipzig wieder mehrere Stadtteile evakuiert werden – wie hier am 20. September die Windmühlenstraße.

Leipzig. Am Morgen des 4. Dezember 1943 nahmen Hunderte Kampfflugzeuge Kurs auf Leipzig. Gegen 4 Uhr warfen die gegen Nazideutschland alliierten Verbände dann mehr als 1400 Tonnen Spreng- und Brandbomben über der Messestadt ab. Gut ein Fünftel der Zerstörungskraft explodierte nicht, sondern versank als sogenannte Blindgänger im Trümmerfeld. Bis heute werden bei Bauarbeiten in Leipzig noch regelmäßig Rückstände des größten Luftangriffs auf Leipzig gefunden. Im vergangenen Jahr mussten gleich zweimal ganze Stadtviertel evakuiert werden, um das Weltkriegs-Erbe entschärfen zu können.

Am 11. Mai stießen Arbeiter einer Baustelle auf der Alten Messe auf einen 125 Kilo schweren Metallkörper und informierten die Polizei. Vom herbeigefunkten Expertenteam hieß es schnell: Hände weg, dass ist eine Bombe! Selbiges passierte vier Monate später auch am 20. September unweit der Probsteikirche in der Innenstadt. Hier waren es 100 Kilo rostig ummantelter Sprengstoff mit mechanischer Anschlagszündung, die auf einem Baufeld gefunden wurden.

10.000 mussten ihre Wohnungen verlassen

Was folgte haben Leipzigerinnen und Leipziger in den vergangenen Jahrzehnten schon oft erlebt: Damit die Bomben entschärft werden können, müssen Sperrkreise gezogen und alle Gebäude evakuiert werden. Denn nicht immer ist die Entschärfung auch problemlos möglich. 2018 musste im Stadtteil Wahren beispielsweise eine gut 500 Kilo schwere Fliegerbombe noch vor Ort gesprengt werden – was eine weithin hörbare Detonation, klirrende Scheiben und einen sieben Meter tiefen Krater zur Folge hatte.

Im Fall der beiden 2022 gefundenen Blindgänger in Leipzig waren zusammen gerechnet mehr als 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Südvorstadt, Zentrum, Marienbrunn, Lößnig und Connewitz aufgerufen, ihre Wohnungen temporär zu verlassen. Auch der Öffentliche Nahverkehr wurde unterbrochen, zum Teil konnte der Citytunnel nicht mehr befahren werden – mit Auswirkungen auf den regionalen Bahnverkehr.

Die Polizei klingelt an jeder Wohnung, um die Menschen zu evakuieren. © Quelle: Jonas Dengler

LVZ-Interim im Restaurant – Aggressionen gegenüber Polizei

Im Fall der Evakuierung rings um die Probsteikirche traf es unter anderem auch die Polizei-Hauptwache selbst – und unsere Redaktionsräume am Petersteinweg. Wohin die Beamtinnen und Beamten temporär umgezogen sind, wissen wir nicht. Wir haben zwischenzeitlich zumindest in einem Restaurant am Bayrischen Bahnhof Unterschlupf gefunden und konnten von dort aus auch die Produktion der gedruckten Zeitung für den Folgetag sicherstellen.

Viele Betroffene kamen der Aufforderung der Behörden nach und begaben sich aus der Gefahrenzone zu Freunden und Bekannten oder in nahe Turnhallen, die zu Notquartieren umfunktioniert waren. Mitunter war die Evakuierung schwieriger, etwa in Altenheimen oder in Pflegeeinrichtungen. Manche Betroffene ignorieren die Warnungen aber auch bewusst.

Dabei ist das Verlassen des Sperrkreises rechtlich verpflichtend, kann das Risiko nicht auf eigene Gefahr hin aufgenommen werden. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei und Behörden mussten deshalb von Haustür zu Haustür gehen, um die vollständige Evakuierung sicherzustellen.

„Wir wollen doch nur ihr Leben retten.“

So dauerte es Stunden über Stunden, bis die Entschärfung beginnen konnte. Immer wieder schienen die Sperrkreise fast geleert – musste das Startzeichen für die Bombenexperten aber verschoben werden, weil sich Personen zum Teil auch aggressiv widersetzten. So motzte im September eine Frau beim erzwungenen Verlassen ihre Hauses widerwillig den Beamtinnen und Beamten hinterher: „Dann ist mein Abend jetzt wohl gestorben!“ Die Antwort einer Polizistin nahm sie nicht mehr wahr: „Wir wollen doch nur ihr Leben retten.“

Andere, wie eine Touristin aus Berlin, die ihr Hotelzimmer in der City mit der Notunterkunft tauschen musste, blieb zuversichtlich: „Die tollsten Menschen lernt man manchmal in Notsituationen kennen.“

Nach Abschluss der Entschärfung wurde die Bombe im Mai mit einem Kleintransporter zur weiteren Verwertung nach Dresden gebracht. © Quelle: Matthias Puppe

Ganze elf Stunden dauerte die Evakuierung der betroffenen Leipziger Stadtteile im Mai, sogar 14 Stunden waren es im September. Die eigentliche Entschärfung der Weltkriegsbomben war dagegen fast ein Wimpernschlag – dank der jahrelangen Expertise im Team des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Um kurz nach Mitternacht beziehungsweise nach 2 Uhr konnten die Sperrkreise dann aufgehoben und alle Leipzigerinnen und Leipziger in ihre Betten zurückkehren.