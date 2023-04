﻿„Mister Partheland“ Bernd Hoffmann will kürzer treten

Der Plaußiger Bernd Hoffmann ist als Nabu-Mitglied und Naturschützer ein unermüdlicher Kämpfer für den Erhalt von Natur und Umwelt, speziell in der Parthenaue. Jetzt wird er 80 und will künftig keine seiner beliebten Führungen mehr anbieten. Doch ganz von der Bildfläche verschwindet der engagierte Naturfreund nicht.

Bernd Hoffmann in „seinem“ Staditzwald. Der Naturschützer kennt die Parthenaue wie kaum ein anderer. Führungen will er nun aber nicht mehr anbieten.

Plaussig. In diesem Frühjahr verzichtet Naturschützer und Parthelandkenner Bernd Hoffmann auf Führungen zu den Frühblühern im Tauchaer Staditzwald. Auch seine beliebten Wanderungen in den Cradefelder Steinbruch, zu den Trockenwiesen am Schwarzen Berg sowie die von ihm organisierten Ausflüge zu den Kranichen im Wildenhainer Bruch und zum Orchideen-Weg Krawinkel gehören der Vergangenheit an. Denn „Mister Partheland“, wie man den Plaußiger auch nennen könnte, will künftig kürzer treten. Der Grund: Am Ostersonntag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Erinnerungen veröffentlicht

„Ich merke das Alter mit seinen Einschränkungen. Das Organisieren fällt mir schwerer“, sagt Hoffmann, der die Endlichkeit des Seins während einer Krebserkrankung vor Jahren hautnah erfuhr, als er „dem Tod von der Schippe sprang“. Die gewonnene „Zusatzzeit“ nutzte er unter anderem dafür, um mit dem Buch „Geschafft“ seine „Erinnerungen und Erkenntnisse aus fünf Lebensvierteln“ aufzuschreiben – spannende Zeitgeschichte aus der Region, ehrlich und ungeschönt aufgeschrieben. Eben so, wie ihn alle kennen: geradeheraus, streitbar, fordernd, unbequem – und immer engagiert.

Diese Tafel im Staditzwald hatten Bernd Hoffmann und sein Team einst mit aufgestellt. Jetzt wird der Naturlehrpfad mit allem Mobiliar von seinen Nachfolgern im Zweckverband in Schuss gehalten. © Quelle: Olaf Barth

Den Zweckverband initiiert

So baute Hoffmann in Plaußig nach der Wende nicht nur eine anerkannte Naturschutzstation auf, die er 16 Jahre leitete, sondern er initiierte 1992 mit dem damaligen Plaußiger Bürgermeister Manfred Grimm auch den Zweckverband Parthenaue, zu dessen Gründungsmitgliedern die ehemaligen (Ober-)Bürgermeister von Leipzig und Taucha, Hinrich Lehmann-Grube und Holger Schirmbeck, gehörten. Fortan prägte Hoffmann die Parthenlandschaft mit seinen Partnern wie kaum ein Zweiter: Vier Renaturierungsprojekte, 16,5 Kilometer Wegebegrünung und 4,6 Kilometer Hecken, 28 Hektar ökologischer Waldumbau, 40 Kilometer markierte und möblierte Wanderwege, zwei Naturlehrpfade und vieles mehr entstanden mit seiner Hilfe. Dazu leitete er 505 Führungen mit rund 11 000 Teilnehmern, hielt 284 Vorträge, die sich über 5200 Menschen anhörten und gestaltete 131 Ausstellungen und Info-Stände. 23 Jahre leitete Hoffmann die Nabu-Schülergruppe „Parthenfrösche“. In zwei Büchern schrieb er über die Parthe und das Partheland. Seine Parthekalender, bisher 30 an der Zahl, sind immer schnell vergriffen. Zehn sollen noch folgen.

In Vorfreude auf 2025

Ein Engagement, das viele Auszeichnungen und sogar einen Empfang beim Bundespräsidenten mit sich brachte. Hoffmanns Leistungen schätzt auch der jetzige Vorsitzende des Zweckverbandes Parthenaue, Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP): „Dank seiner hervorragenden Arbeit über so viele Jahre ist Bernd Hoffmann zu einer wichtigen Persönlichkeit für den Erhalt der Parthenlandschaft geworden. Er setzt sich nicht nur für Natur und Umwelt ein, sondern hat Kindern und Erwachsenen auch die Erlebbarkeit der Natur vermittelt und sie für die Bedrohung und den Erhalt dieses Lebensraumes sensibilisiert.“

Hoffmann freut sich, dass seine Nachfolger im Verband seit Jahren viel unternehmen, um die Parthe wieder naturnah zu gestalten; dass sie die Lehrpfade erhalten und erweitern. Er selbst, sagt er, will nun in der Plaußiger Kirche weiter Ausstellungen gestalten. Und er hofft, dass sein größter Wunsch 2025 in Erfüllung geht: Dann soll zum 750-jährigen Plaußiger Ortsjubiläum die Naturschutzstation im Ort wiedereröffnet werden. Momentan ist sie am Sitz des Zweckverbandes in Leipzig-Mölkau untergebracht.