﻿80 Konzerte in sechs Jahren besucht: Was Studentin Sarah an Sängerin Helene Fischer liebt

Die aus Thüringen stammende Studentin Sarah Reumschüssel ist seit ihrer Kindheit Fan von Helene Fischer. In dieser Woche wird sie drei der fünf Leipziger Konzerte sehen. Sie erklärt, was sie an der Künstlerin fasziniert und warum sie sogar Thema ihrer Semester-Abschlussarbeit ist.

Leipzig. Einmal hat es schon geklappt. 2020 gelang es Sarah Reumschüssel, Helene Fischer persönlich zu treffen: Ende Oktober in einem Leipziger Hotel, am Tag nach der Verleihung der „Goldenen Henne“. „Sie war total lieb und natürlich“, sagt Sarah. Die 20-Jährige stammt aus dem thüringischen Örtchen Christes, studiert in Hannover Journalistik und reist ihrem Idol hinterher, so oft es geht. In dieser Woche wird sie erneut in Leipzig sein: zum mehrtägigen Tourstopp der Sängerin in der Quarterback-Arena.