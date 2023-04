﻿80 Konzerte in sechs Jahren besucht: Was Studentin Sarah an Sängerin Helene Fischer liebt

Sarah Reumschüssel ist seit ihrer Kindheit Fan von Helene Fischer. Sie wird drei der fünf Konzerte in Leipzig sehen. Was sie an Fischer fasziniert und warum sie Thema ihrer Semester-Abschlussarbeit ist.

Leipzig. Einmal hat es schon geklappt. 2020 gelang es Sarah Reumschüssel, Helene Fischer persönlich zu treffen: Ende Oktober in einem Leipziger Hotel, am Tag nach der Verleihung der „Goldenen Henne“. „Sie war total lieb und natürlich“, sagt Sarah. Die 20-Jährige stammt aus dem thüringischen Örtchen Christes, studiert in Hannover Journalistik und reist ihrem Idol hinterher, so oft es geht. In dieser Woche wird sie erneut in Leipzig sein: zum mehrtägigen Tourstopp der Sängerin in der Quarterback-Arena.