﻿Neues Kochbuch „Die besten Rezepte aus Mecklenburg“ hat Premiere – hier geht’s zur Verlosung

Generationen von Ostdeutschen machen Urlaub an der Ostsee. Kulinarisch bietet das Bundesland an der Küste weit mehr als Fischbrötchen. Ein neues Kochbuch stellt 80 Rezepte aus Mecklenburg vor – wir verlosen drei Exemplare und laden außerdem zur kulinarischen Buchpremiere in Leipzig ein.

Leipzig. Fischbrötchen und Fischgerichte, das fällt einem sofort ein, wenn man an die Küche des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern denkt. An der Küste ebenso wie im weiten Gebiet der Mecklenburger Seenplatte ist das Essen oft noch hausgemacht. Bodenständige Gerichte aus dem, was in einheimischen Wäldern, Feldern und Seen wächst, kommen im Norden in die Töpfe und auf die Teller.

Bodenständige Küche aus dem Bundesland Mecklenburg

Im Leipziger Buchverlag für die Frau ist soeben das Kochbuch „Die besten Rezepte aus Mecklenburg“ erschienen. Es enthält 80 Rezepte mit Gemüse, Wild, Fisch, Beeren oder Pilzen aus der Region, darunter Heitwecken, Himmel und Erde, Grünkohl mit Schafskäse, Klüten, Knusperfisch, Labskaus, Pflaumenbraten, Mecklenburger Gnicksbraten, Sanddorn-Hähnchen, Steckrüben-Kartoffelpuffer, saure Pilze oder Wruken-Suppe.

„Die besten Rezepte aus Mecklenburg" vom Buchverlag für die Frau – Neuerscheinung zur Leipziger Buchmesse 2023. © Quelle: BuchVerlag für die Frau

Die kulinarische Buchpremiere findet während der Leipziger Buchmesse in Leipzig statt. Buchautor Torsten Kleinschmidt bereitet ein Vier-Gänge-Menü zu, auf Wunsch auch vegetarisch, das alle Regionen des Bundeslandes streift. So gibt es an diesem Abend Apfelschmalz, Fischsoljanka, Sanddornhähnchen, Steckrüben-Möhren-Kartoffelpuffer, Speckpflaumen sowie Götterspeise mit Roggenbrot und Eierlikördickmilch. Zwischen den Gängen plaudert der Koch über Vielfalt und Besonderheiten der Speisen und Getränke Mecklenburgs. Das Kochevent unter dem Titel „So schön is(s)t Mecklenburg“ steigt am Freitag, 28. April, ab 18.30 Uhr in der Kinder- und Familienkochschule „Ganz und gar“ in der Langen Straße 31 im Grafischen Viertel. Tickets für den Abend (Preis: 49,50 Euro) sind ausschließlich online erhältlich unter www.ganzundgar-kochen.de.

Koch und Buchautor Torsten Kleinschmidt © Quelle: privat

Torsten Kleinschmidt (Jahrgang 1967) versteht sich als Botschafter für die regionale Küche Mecklenburgs und auch Brandenburgs, wo er aktuell lebt. Der versierte Koch, Küchenmeister und Ausbilder hat viele Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, unter anderem in Binz. Er befasste sich mit alten Rezepten der Region und passte sie dem heutigen Geschmack an. Produzenten im Norden ermutigte er, weiter ihre regionalen Produkte herzustellen. Im Buchverlag für die Frau ist bereits sein Kochbuch „Die besten Rezepte aus Brandenburg“ erschienen. Aktuell arbeitet Torsten Kleinschmidt an einem Rügen-Kochbuch, das zur Leipziger Buchmesse 2024 erscheinen soll.

Verlosung: Kochbücher und Ticket für Buchpremiere gewinnen

Torsten Kleinschmidt: Die besten Rezepte aus Mecklenburg, 96 Seiten, Preis: 12,95 Euro, ISBN 978-3-89798-652-7