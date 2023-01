﻿Ein Jubiläum als DDR-Staatsfest: 1965 wurde 800 Jahre Leipzig gefeiert

Zur 800-Jahrfeier Leipzigs im Jahr 1965 gab es einen Festumzug. Dabei war auf einem Festwagen in der Karl-Liebknecht-Straße auch eine große Ansicht von Walter Ulbricht, dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, zu sehen. Dem Thema ist ein großer Beitrag im Jahrbuch für Leipziger Stadtgeschichte 2022 gewidmet.

Leipzig. Es ist ein Phänomen, wie schnell Leipzig altern konnte. 1965 wird 800 Jahre Leipzig gefeiert. 2015 dann bereits die Ersterwähnung Leipzigs vor 1000 Jahren. Doch exakt ist das schon: Das Jahr 1165 gilt als Datum der Stadtgründung. Deshalb wurde auch 1965 eine 800-Jahr-Feier veranstaltet. Historisch lässt sich die Stadtgründung allerdings nicht exakt belegen. Markgraf Otto von Meißen hatte Leipzig zwischen 1156 und 1170 Stadtbrief und Marktprivileg verliehen. Deshalb gilt 1165 auch als Gründungsdatum der Leipziger Messe – das wurde so festgelegt. Das Dokument ist aber undatiert.

Wie dieses Jubiläum als Staatsfest in der DDR begangen wurde, arbeitet der so eben erschienene zweite Band des neuen Jahrbuchs der Stadtgeschichte 2022 auf. Das Buch wird gemeinsam vom Leipziger Stadtarchiv, dem Stadtgeschichtlichen Museum und dem Leipziger Geschichtsverein herausgegeben und bündelt jeweils neueste Forschungen in Leipzigs Historie.

Eine Postkarte "800 Jahre Messestadt Leipzig" weist bereits 1964 auf das Stadtjubiläum 1965 hin. © Quelle: Leipziger Universitätsverlag

SED will eigene Traditionen prägen

13 Beiträge behandeln beispielsweise die Hexereiprozesse des 15. bis 18. Jahrhunderts, Anfänge des Antiquariatsbuchhandels um 1670, die Entwicklung der technischen Infrastruktur im 19. Jahrhundert sowie Leipzig als Zentrum des globalen Pelzhandels zwischen den Weltkriegen. Oder eben die bereits erwähnte 800-Jahrfeier der Stadt Leipzig 1965.

Der Festumzug zur 800-Jahr-Feier in der Karl-Liebknecht-Straße im Jahr 1965. Dabei ist auch der Löwe Lips. © Quelle: Leipziger Universitätsverlag / Alfred Richter

Autor Daniel Fischer führt aus, wie die Sozialistische Einheitspartei (SED) das Stadtjubiläum zur feierlichen Inszenierung des damals noch jungen sozialistischen Staates nutzte. Dabei ging es nicht um Traditionspflege jahrhundertalter Stadtgeschichte, bei der festlichen Agitation und Propaganda sollten vielmehr eigene Traditionen geprägt werden. Dabei wurde mit 2000 Programmpunkten das ganze Jahr gefeiert – die Frühjahrsmesse oder der Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution einbezogen. Betriebe fertigten Festschriften oder Schmucktücher an, die Brauerei Ulrich ein Bier-Etikett zu ihrem Jubiläumsbier, Messemännchen und Löwe Lips wurden zum Symbol und vieles mehr.

Die Festtage endeten am 7. Oktober – dem Tag der Republik in der DDR. Höhepunkt mit etwa 500.000 Zuschauern war der Festumzug, der Leipzig „als Teil der sozialistischen Staatsidee“ inszenierte. Im Eröffnungsblock gab es überlebensgroße Porträts von Mitgliedern der Regierung, darunter von Staatschef Walter Ulbricht, der gebürtiger Leipziger war. Und der Berliner Bär überbrachte Grüße aus der Hauptstadt. Der Blick auf das Stadtjubiläum, resümiert Autor Fischer, zeige aber auch die Grenzen der SED-Diktatur. Einige Mitwirkende gestalteten durchaus kreative Festwagen, wie aus früheren Umzügen bekannt. Und auch die Zuschauer hielten sich nicht immer an die „Regieanweisungen“.

Der Sprecherwagen mit dem Leipziger Kabarettisten Manfred Uhlig beim Festumzug am 3. Oktober 1965 anlässlich der 800-Jahr-Feier Leipzigs. © Quelle: Richard Grüneberg / Leipziger Universitätsverlag

Leipzig ist länger besiedelt

Noch zur Vollständigkeit: Die Ersterwähnung Leipzigs erfolgte am 20. Dezember 1015. „In urbe Libzi vocata …“ – mit diesen Worten erwähnt der Chronist Thietmar von Merseburg als Erster den Ort Leipzig. Das war die Grundlage für die Feierlichkeiten im Jahr 2015. Das Leipziger Gebiet ist freilich älter und viel länger – vor rund 250.000 Jahren waren es reiche Lagerstätten an Feuerstein, die unsere Vorfahren anzogen.

Der zur 800-Jahr-Feier festlich geschmückte Wilhelm-Leuschner-Platz mit dem Neuen Rathaus. © Quelle: Heinz Morgenstern

Das von Markus Cottin und Uwe John herausgegebene Jahrbuch ist für 30 Euro im Buchhandel sowie in den beteiligten Einrichtungen erhältlich.