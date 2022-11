﻿800 Wohnungen für Leipzig: LWB startet nächstes Neubauprogramm

In Leipzig-Leutzsch hat der kommunale Großvermieter LWB sein drittes Neubau-Programm gestartet. Dabei sollen über 800 Wohnungen an acht Standorten entstehen – zumeist sozial gefördert. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte vor Ort zeitnahe Gespräche mit der krisengebeutelten Baubranche an.

Leipzig. Dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Grundsteinlegung bei der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) besucht, ist gar nicht so ungewöhnlich. Auch am Freitag-Nachmittag griff er in der Leutzscher Gaußstraße mit zur Maurerkelle, um eine Zeitkapsel aus Edelstahl im Boden zu verschließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor mehreren Jahren habe die Leitung des kommunalen Großvermieters den Kontakt zu ihm gesucht, um auf erhebliche Probleme bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus hinzuweisen, erzählte Kretschmer nun vor etlichen Gästen. Das habe ihm imponiert. „Ich finde es richtig, Fehlstellungen anzusprechen, statt einfach nur den Kopf runterzunehmen.“ Nur so ließen sich die Probleme lösen.

Auf Durchreise zum Parteitag in Schkeuditz

Diesmal war der Landesvater ohnehin auf der Durchreise nach Schkeuditz, wo am Samstag die sächsische CDU einen Parteitag abhält. Es soll vor allem um Wege aus der Energiekrise und die Stärkung des Zusammenhalts in der Bevölkerung gehen. Auch Hendrik Wüst, der jüngst wiedergewählte CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wird als Gastredner erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) half in der Gaußstraße beim Einmauern einer Zeitkapsel, in die auch eine Corona-Schutzmaske gesteckt worden war. © Quelle: Stella Weiß

Ob hohe Energiepreise oder Inflation – die Folgen des „wirklich bösartigen Krieges von Russland gegen die Ukraine“ verunsicherten auch hierzulande viele Menschen. Sie bürdeten ihnen enorme Kosten auf und sorgten zum Beispiel am Bau dafür, dass immer mehr Projekte verschoben oder abgesagt werden. Kretschmer kündigte in Leutzsch an, er wolle dazu zeitnah Gespräche mit der privaten Bauwirtschaft im Freistaat führen. „Wir müssen gemeinsam überlegen, was können wir hier in Sachsen tun, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen.“

Immerhin hatte die einstige Kontaktsuche der LWB gefruchtet. „Seit 2017 konnten wir sieben Mal Grundsteine für Neubauten setzen. Und siebenmal ging es dabei um Wohnungen mit sozialen Mieten, die der Freistaat Sachsen gefördert hat“, berichtete nun Finanzgeschäftsführer Kay Tonne. Zwischen der Gauß- und Philipp-Reis-Straße liefen schon seit Juli die Arbeiten für zwei weitere Baukörper mit insgesamt 123 Sozialwohnungen. „Zur Fertigstellung Mitte 2024 werden sie durchweg Kaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter haben, die sich auch Familien mit kleinerem Budget leisten können.“

ZDF-Reportage über „333 Meter Hausflur“

Jedoch sei das im konkreten Fall nur noch durch eine Bündelung mehrerer Förderprogramme finanzierbar gewesen, erläuterte Tonne. Neben dem größten Zuschuss aus der Kasse des Freistaats habe die LWB für das 30-Millionen-Euro-Projekt an der Gaußstraße auch finanzielle Unterstützung von der EU, vom Bund und der Stadt Leipzig erhalten, wofür man natürlich ebenfalls dankbar sei.

Die 123 neuen Sozialwohnungen in Leutzsch werden sich auf einen L-förmigen Baukörper an der Gaußstraße (oben) und auf ein geschwungenes Ensemble entlang der Philipp-Reis-Straße verteilen. © Quelle: Thoma Architekten

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufsichtsratschef und Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) betonte die ökologische Komponente. Auf einer früheren Abrissfläche würden gut gedämmte Häuser mit Photovoltaikanlagen, Dachbegrünung, Regenwasserversickerung vor Ort sowie Wärme-Erzeugung auf Basis erneuerbarer Energien entstehen. Die LWB habe jüngst auch drei weitere Kitas errichtet. Mit wie viel Einsatz die Beschäftigten des kommunalen Unternehmens ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, habe erst vor wenigen Tagen wieder die ZDF-Reportage „333 Meter Hausflur“ über den längsten Plattenbau Deutschlands in der Probstheidaer Lene-Voigt-Straße gezeigt.

Dienberg nutzte die Gelegenheit, um den Ministerpräsidenten um eine schnelle Klärung der aktuellen Probleme im Mietspiegelrecht zu bitten. Wie berichtet, sind für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel neuerdings die Länder zuständig. Sachsen will diese Aufgabe an die Kommunen zurückreichen, hat es aber noch nicht getan. „Wir müssen aufpassen, dass da keine Lücke entsteht“, so der Bürgermeister.

Systembauhäuser ohne Tiefgarage

Das neue Ensemble wird eine große LWB-Siedlung aus den 1930er-Jahren in Richtung der S-Bahn-Trasse ergänzen. Die Entwürfe stammen vom Leipziger Büro Thoma Architekten. Weil sich mehrere ÖPNV-Haltestellen, ein Discounter sowie die Leutzsch-Arkaden samt Ärztehaus in der Nähe befinden, haben die Planer auf eine Tiefgarage für Autos verzichtet. Generalunternehmer ist die Goldbeck-Niederlassung Leipzig. Ihr Leiter Mario Schnieber erklärte, dass die künftigen Ein- bis Fünf-Raum-Wohnungen aus seriell vorgefertigten Systemelementen zusammengesetzt werden, welche Goldbeck selbst produziert. „Das verkürzt die Bauzeit, spart Kosten und schafft trotzdem qualitativ ausgezeichnete Häuser.“

Lesen Sie auch

Die kleine Feier in der Baugrube markierte zugleich den Start für das dritte Neubau-Programm der LWB. Kretschmer war unter anderem auch schon 2019 zum Start der zweiten Etappe (in der Bernhard-Göring-Straße) dabei. Am Freitag skizierte Doreen Bockwitz, LWB-Geschäftsführerin für Wohnungswirtschaft und Bau, dass im nächste Schwung bis einschließlich 2026 mehr als 800 neue Wohnungen an acht Standorten entstehen sollen – davon 75 Prozent geförderte Sozialwohnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drei weitere Grundsteine im nächsten Jahr

Bereits klar sei, dass 2023 mindestens drei weitere Grundsteinlegungen folgen. Standorte dafür sind die Shakespeare-, Robert-Schumann- und Mockauer Straße. „Wegen der extrem schwierigen Rahmenbedingungen können wir aber nur auf Sicht fahren“, sagte Bockwitz. Trotz zum Beispiel der schnell steigenden Kreditzinsen müsse jedes Vorhaben in sich wirtschaftlich sein. Sonst könne es nicht starten.