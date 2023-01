87-jährige Leipzigerin vermisst: Wo ist Edith Lore K.?

Die Leipziger Polizei sucht nach einer 87-jährigen Seniorin. Edith Lore K. wurde zuletzt in der Max-Liebermann-Straße in Leipzig-Gohlis gesehen. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche auf.

Leipzig. Seit Samstagabend wird die 87-jährige Leipzigerin Edith Lore K. vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin am Samstag ihre Wohnung in der Max-Liebermann-Straße in Gohlis-Nord verlassen und sei seitdem verschwunden. Auch am Montag war die 87-Jährige noch nicht wieder aufgetaucht, wie die Polizei auf LVZ-Nachfrage erklärte. Den Angaben nach leidet die Seniorin an Demenz und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Außerdem seien die aktuellen Witterungsbedingungen gefährlich für die Gesundheit der vermissten Dame. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die bei der Suche weiterhelfen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzig-Gohlis: Polizei sucht nach 87-jähriger Leipzigerin

Der Ehemann der Vermissten habe seine Frau gegen 22 Uhr am Samstagabend als vermisst gemeldet, hieß es. Mögliche Aufenthaltsorte befänden sich in der Olbrichtstraße, im Kleingartenverein „Naturheilkunde“ und in der Ehrensteinstraße. Möglich sei auch, dass Frau K. die öffentlichen Verkehrsmittel nutze.

Die Polizei Leipzig ruft die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Edith Lore K. auf. © Quelle: Polizei Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Edith Lore K. ist den Angaben nach 1,65 Meter groß, sie hat blasse Haut und graues, mittellanges, glattes Haar. Sie hat blaue Augen und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll die 87-Jährige eine mittellange beigefarbene Winterjacke, eine dunkle Hose mit geblümtem Muster und schwarze Winterschuhe getragen haben. Außerdem soll sie eine weiße Strickmütze angehabt haben und eine schwarze Daunenumhängetasche mit sich führen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Nord, Essener Straße 1 in 04129 Leipzig, Tel. (0341) 5935-0 zu melden.

Lesen Sie auch