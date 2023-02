﻿900 Millionen Euro für die Leipziger Wirtschaft

Die Stadt Leipzig und ihre Unternehmen planen für 2023 zusammen mit Investitionen von 1,2 Milliarden Euro, unter anderem in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Großteil der Aufträge soll in Unternehmen der Stadt und Region gehen.

Leipzig. Regionale Unternehmen und Handwerksbetriebe können in diesem Jahr öffentliche Aufträge von 900 Millionen Euro erwarten. Denn Stadt und kommunale Unternehmen wollen 2023 zusammen 1,2 Milliarden Euro investieren. „Im Schnitt kommen 75 Prozent davon in der Wirtschaft der Stadt und der Region an“, sagte am Freitag Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). „Das sind unsere Möglichkeiten, der Volkswirtschaft einen Impuls zu geben.“ Denn Leipzig sei zwar gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Aber durch den Ukraine-Krieg sei die Krise noch nicht vorbei.