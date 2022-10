Pkw rammt Lkw auf der A 14 bei Naunhof – sechs Verletzte, darunter auch Kinder

In diesem Jahr ging es schon um mehr als sieben Prozent bergab. Eigentumswohnungen in Leipzig werden neuerdings zu erheblich niedrigeren Preisen angeboten. Und der Absturz am Immobilien-Markt könnte noch mehr an Fahrt aufnehmen, sagen Fachleute. Bei den Leipziger Mieten sei hingegen kein Rückgang in Sicht.