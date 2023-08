Aufputschmittel und Sekundenschlaf: Verletzte bei Unfall auf der A 9 nahe Leipzig

Leipzig. Am Donnerstagnachmittag verursachte der Fahrer eines VW einen Unfall auf der A 9 bei Leipzig. Der Autobahnpolizei Dessau-Roßlau zufolge war der Mann kurz am Steuer eingeschlafen. Zwei Personen wurden verletzt. Gegen 14.15 Uhr fuhr der 35-Jährige in Richtung Berlin auf der mittleren Spur, als er in Höhe Brehna die Kontrolle über sein Auto verlor.

Der Mann kollidierte mit einem Seat auf der linken Spur. Die 59-Jährige geriet dadurch mit ihrem Kleinwagen gegen einen Lkw mit Anhänger auf der rechten Spur. Beide Autofahrer verletzen sich leicht und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Berlin gesperrt. Es staute sich zeitweise bis zur Anschlussstelle Wiedemar.

Die Beamten führten beim mutmaßlichen Unfallverursacher einen Drogentest durch. Dabei wurde der 35-Jährige positiv auf Amphetamine getestet. Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

