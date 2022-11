﻿Wieder fehlt die Rettungsgasse: Einsatzkräfte müssen auf A 9 erneut mehrere Kilometer laufen

Leipzig. Schon wieder fehlt die Rettungsgasse. Helfer mussten am Montag zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 9 bei Schkeuditz ausrücken. Ein Mann kam ums Leben, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei der LVZ nun mitteilte, prüft sie eine Anzeige wegen Beleidigung eines Autofahrers gegenüber einer Rettungskraft während der Unfallbergung.

Wie bereits in der vergangenen Woche, hatten Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet, die Feuerwehrleute legten damals drei Kilometer zu Fuß zurück. "Schon wieder musste der Einsatzleiter am Montag kilometerweit zur Unfallstelle laufen, da die Rettungsfahrzeuge nicht durchgekommen sind", berichtet Wolfgang Wenzel, Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wiedemar.

„Die Einsatzwagen der Feuerwehr und der Rettungsdienst konnten nur mit Verzögerung zum Unfall vordringen“, so Wenzel weiter. „Die eingeklemmte Person hätte früher befreit werden können.“ Einsatzwagen konnten erst zur Unfallstelle gelangen, nachdem die Feuerwehr die Abgrenzung zur Baustelle öffnete und ihre Fahrzeuge über die Baustellenfläche leitete.

Doch auch nach der Baustelle hätten sich die Fahrzeuge im vierspurigen Bereich nicht um eine Rettungsgasse bemüht. Dabei gebe es auch im verengten Baustellenbereich laut Wenzel Möglichkeiten, eine solche Sicherheitsschleuse zu bilden.

Polizei: Baustellen könnten Einfluss auf viele Unfälle haben

Die Polizeidirektion rechnet vor, wie eng die Fahrbahn in dem Bereich ist: Beide Spuren zusammen ergeben eine Breite von 6,50 Metern. Bei dem Beispiel mit einem Auto, der 2,20 Metern breit ist und einem Lastwagen mit 2,50 Metern Breite, belegen diese nebeneinander 4,70 Meter. Wenn beide Fahrzeuge ganz am Rand stehen, seien die restlichen 1,80 Meter selbst für Polizeiautos oft zu knapp. Deswegen werde geprüft, welche Maßnahmen im Falle eines Unfalls in einer Baustelle möglich seien. „Bei einer Vollsperrung können sich die Rettungsfahrzeuge von der entgegengesetzten Richtung der Unfallstelle nähern“, so Polizeisprecherin Sandra Freitag.

Thorsten Rietbrock, Sprecher bei der Autobahn GmbH, bestätigt: „Dort, wo der Verkehr beschränkt wird, kommt es immer wieder zu Unfällen.“ Das sei auch bei Baustellen so. „Wir planen keine extra Rettungsgasse im Baustellenbereich mit ein, das gibt der Platz einfach nicht her.“ Jedoch sei es trotzdem für Verkehrsteilnehmer möglich, diese zu bilden. „In der Baustelle sind alle dazu angehalten, versetzt zu fahren. Kommt es zum Stau, können die Fahrzeuge auf der linken Spur in die Lücken auf der rechten Spur fahren.“ So wäre auf der linken Spur Platz für die Rettungsgasse. Das Problem seien aber oft die Fahrer: „Die wenigsten fahren angepasst und deswegen kann sich auch keine Rettungsgasse bilden.“

Die Autobahn GmbH versuche, so früh wie möglich auf Baustellen mit Schildern hinzuweisen. Bei der Planung der Arbeitsbereiche seien sie in enger Absprache mit der Polizei und umliegenden Kommunen. Rietbrock appelliert: „Wir können nur immer wieder auf gegenseitige Rücksichtnahme hinweisen.“

Für die Baustelle auf der A 9 im Bereich um Wiedemar gibt es außerdem eine gute Nachricht: „Bis Mitte Dezember werden wir mit den Baumaßnahmen dort fertig sein.“ Das sei auch in Hinblick auf Fahrsicherheit im Winter wichtig.

Von Roberta Knoll