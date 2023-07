﻿„Unglaubliche Szenen“: Feuerwehr Schkeuditz verspätet sich wegen fehlender Rettungsgasse

Schkeuditz. Für die Schkeuditzer Feuerwehr war es ein mehr als denkwürdiger Einsatz – an dessen Ende für den Einsatzleiter feststand: Das hätte auch schiefgehen können. Weil Fahrzeuge keine Rettungsgasse gebildet haben, konnte die Schkeuditzer Feuerwehr nach eigenen Angaben am Mittwoch eine Unfallstelle auf der A 14 erst mit deutlicher Verzögerung erreichen.

Von „unglaublichen Szenen“ berichtete die Feuerwehr im Nachgang des Einsatzes. Denn nicht nur die fehlende Rettungsgasse soll die Einsatzkräfte Zeit gekostet haben: Auch seien Menschen auf der A 14 aus ihren Autos gestiegen – und auf der Fahrbahn spazieren gegangen. „Schon die Überfahrt von der A 9 zur A 14 war völlig zu, da ging nichts mehr“, berichtet Einsatzleiter Mario Theilemann der LVZ. „Als wir auf die A 14 auffahren konnten, war die Gasse schlecht gebildet. Schlimmer allerdings: Mehrere Personen sind aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen.“

Beim Unfall wurden vier Personen verletzt

Dem vorausgegangen war ein Unfall auf der A 14, an dem zwei Autos und zwei Lastkraftwagen beteiligt waren. Insgesamt vier Personen wurden verletzt. Laut Polizei wechselte eine 43-jährige Fahrerin eines Ford Focus die Fahrspur in Richtung Dresden, um einen Lkw zu überholen. Beim Spurwechsel übersah sie aber einen Mercedes, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Den Angaben zufolge stießen die Autos im Anschluss jeweils mit einem Lkw zusammen. Unter den Verletzten sind laut Polizei die Fahrerin des Ford sowie die drei Insassen des Mercedes-Benz. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr liefen auch Kinder mitten auf der Fahrbahn. „Nicht auszumalen, wenn eines der Kinder mit einem anrückenden Einsatzfahrzeug zusammengestoßen wäre“, hieß es dazu von der Feuerwehr. Der traurige Höhepunkt sei schließlich ein Mann gewesen, der sich außerhalb seines Wagens aufhielt – und die anrückenden Einsatzkräfte mit seinem Smartphone filmte oder fotografierte. „Solch Verhalten wird von den Einsatzkräften unmissverständlich nicht toleriert, weshalb die Polizei vor Ort auch die Ermittlungen gegen letzteren besagten Fahrzeugführer aufgenommen hat“, hieß es von der Feuerwehr.

„Das hätte auch schiefgehen können“

Auf LVZ-Anfrage konnte die Polizeidirektion Leipzig Ermittlungen gegen einen Fahrer nicht bestätigen, auch zu den Berichten von einer fehlenden Rettungsgasse äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Hier seien weitere Recherchen erforderlich. Wie Einsatzleiter Theilemann von der Schkeuditzer Feuerwehr sagt, führten diese Umstände zu einer Verzögerung von zehn bis 15 Minuten. „Wenn etwas Schlimmeres passiert wäre, hätte das schiefgehen können“, sagt der Einsatzleiter. „Immerhin konnten die Rettungskräfte, die eher da waren, die Verletzten auch ohne Hilfe der Feuerwehr versorgen.“

Einsatzleiter Schkeuditz Mario Theilemann (M.) und Gruppenführer Kurt Schmieder bei einer Unfallaufname in Schkeuditz in diesem Jahr. © Quelle: Michael Strohmeyer

Die Feuerwehr Schkeuditz appellierte vor diesem Hintergrund dringend an Autofahrerinnen und Autofahrer, sich mit dem Bilden einer Rettungsgasse und dem Verhalten im Stau auseinanderzusetzen. „Nur so helfen Sie nicht nur uns, sondern auch sich selbst. Denn Sie sind die Verkehrsteilnehmer, die auch möglichst schnell an ihr Ziel möchten.“ Zur Erinnerung: Sowohl auf zwei-, als auch auf drei- und vierspurigen Autobahnen muss eine Rettungsgasse gebildet werden – und zwar schon, wenn der Verkehr anfängt zu stoppen, wie es beim ADAC heißt. Fahrzeuge, die auf dem linken Fahrstreifen unterwegs sind, sollen demnach nach links ausweichen. Auf einem der anderen Fahrstreifen fährt man nach rechts.

Erst im vergangenen November war die A 9 am Schkeuditzer Kreuz bundesweit in die Schlagzeilen geraten: Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiedemar mussten die letzten drei Kilometer zu Fuß gehen, weil eine fehlende Rettungsgasse den Einsatzkräften jegliche Chance nahm, mit dem Fahrzeug durchzukommen. Wenige Tage später kam es auf der Autobahn zu einem ähnlichen Vorfall – bei dem Einsatzkräfte zudem beleidigt wurden.

