Überholmanöver mit Folgen: Fünf Verletzte bei Unfall auf der A14 nahe Leipzig

Leipzig. Bei einem Unfall auf der A14 in Höhe des Flughafens Leipzig/Halle sind am Mittwochmorgen fünf Menschen verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Dresden musste für eine Stunde voll gesperrt werden. Ein kilometerlanger Stau war die Folge.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 43-jährige Autofahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und wollte zum Überholen auf die linke Spur wechseln. Dabei übersah sie ein auf dieser Spur fahrendes Auto, es kam zur Kollision. Die beiden Fahrzeuge stießen daraufhin mit zwei Lkw zusammen, die auf der rechten, beziehungsweise mittleren Spur unterwegs waren.

Die 43-jährige Fahrerin und die drei weiteren Insassen des Autos im Alter von 43, 18 und 17 wurden verletzt, ebenso der Fahrer des anderen Autos. Die beiden beteiligten Pkw und ein Lkw mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

