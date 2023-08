Lkw fährt auf A 14 bei Leipzig in Baustelle – acht Fahrzeuge beschädigt

Leipzig. Ein Lkw ist am späten Montagabend gegen 23.20 Uhr auf der Bundesautobahn 14 in Richtung Dresden in Höhe der Autobahnausfahrt Leipzig-Ost gegen Baustellenbegrenzungen gefahren. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Dadurch wurden Teile auf die Straße geschleudert – acht nachfahrende Autos wurden dadurch beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 70.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand.

Die Verkehrspolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw oder dem Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier, Schongauerstraße 13 in Leipzig oder unter 0341/255-2910 zu melden.

