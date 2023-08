Lkw bei Leipzig gestoppt: Autofahrer entdeckt Menschen durch Loch in der Plane

Leipzig. Die Polizei hat am Mittwoch ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug nordöstlich von Leipzig gestoppt. Insgesamt vier Männer und zwei Frauen sollen sich auf der Ladefläche eines Lastwagens befunden haben, der am Mittag auf der A14 Richtung Magdeburg fuhr. Die Beamten haben das Fahrzeug in Höhe Naunhof von der Autobahn auf die Aral-Tankstelle in Taucha gelotst, teilte die Polizei gegen 15 Uhr mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundespolizei war anschließend vor Ort, um den Lastwagen zu durchsuchen und unter anderem die Identität der mutmaßlichen Geflüchteten festzustellen. Ersten Erkenntnissen zufolge stammen die sechs Personen aus dem nordafrikanischen Raum. Es wurde ein Dolmetscher herangezogen, der die amharische Sprache beherrscht, teilte ein Sprecher mit. Amharisch wird unter anderem in Äthiopien gesprochen.

Lesen Sie auch

Schleuser bei Leipzig: Zwei Personen versuchen vor Beamten zu flüchten

Ein Autofahrer hatte durch ein Loch in der Plane des Lastwagens Menschen gesehen, während er auf der A14 unterwegs war. Er informierte um 13.20 Uhr die Polizei. Wie die Beamten mitteilten, versuchten zwei Personen von der Ladefläche zu flüchten, nachdem das Fahrzeug an der Tankstelle in Taucha zum Stehen kam. Den Angaben nach konnten jedoch beide wenig später gefasst werden. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort, jedoch vorsorglich. „Es musste niemand behandelt werden“, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob es sich bei dem Fahrer tatsächlich um einen Schleuser handelt, ist derzeit nicht geklärt. „Entweder der Fahrer wusste davon oder die Personen sind ohne sein Wissen zugestiegen“, erklärte ein Sprecher. Die Bundespolizei ermittle wegen möglicher Schleusung gegen ihn. Es könnte auch sein, dass die mutmaßlichen Geflüchteten absichtlich durch das Loch in der Plane auf sich aufmerksam machen wollten. Das sei üblich, „wenn sie sich relativ sicher sind, dass sie in ihrem Zielland angekommen sind.“

Ein Autofahrer auf der A14 hatte Menschen durch ein Loch in der Lkw-Plane entdeckt. © Quelle: Andre Kempner

Mutmaßliche Geflüchtete zwischen Matratzen auf der Ladefläche

Bei dem Lastwagen handele es sich um ein rumänisches Fahrzeug, hieß es. Ob er jedoch auch von dort gestartet war, sei bisher nicht geklärt. Die Beamten der Bundespolizei versuchten am Nachmittag, auch mithilfe des Dolmetschers, die Identität der Menschen zu klären. Als nächstes werde geklärt, ob sie als Asylsuchende in die nächstgelegene Erstaufnahmeeinrichtung gebracht werden könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Lastwagen transportierte Matratzen auf der Ladefläche. Beim Durchsuchen des Fahrzeugs fanden die Beamten auch viel Bekleidung. Es sei daher möglich, dass sich die mutmaßlichen Geflüchteten schon länger darin befunden hatten, so ein Sprecher der Bundespolizei. Ihm zufolge gab es in diesem Jahr im Bereich der Leipziger Bundespolizei erst einen vergleichbaren Fall. Bei Grimma wurden fünf Menschen aus einem Transporter geholt.

LVZ