A 14 Richtung Magdeburg nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen voll gesperrt

Leipzig. Am Dienstag gegen 13.15 Uhr sind auf der A 14 in Richtung Magdeburg in Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Ost mehrere Fahrzeuge aufeinander gefahren. Nach Angaben der Polizei seien vier Autos an dem Unfall beteiligt gewesen, eines davon habe sich überschlagen.

Nach dem Unfall waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort. Die A 14 Richtung Magdeburg musste zeitweise voll gesperrt werden, es staute sich im Verlauf des Nachmittags immer noch.