Motorradfahrer schwebt nach Unfall auf der A14 in Lebensgefahr

Leipzig. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A14 am Schkeuditzer Kreuz lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer am Sonntag gegen 8 Uhr in Richtung Halle unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in die Leitplanke fuhr.

Die Überfahrt von der A14 auf die A9 war gesperrt.

LVZ