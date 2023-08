Unfall auf nasser A14: Autofahrer verliert Kontrolle und landet im Wildschutzzaun

Kostenfrei bis 12:53 Uhr lesen

Feuerwehr

Übung in Oschatz: So wurden zwei Männer aus der Türmerwohnung gerettet

Das Übungsszenario war nicht an den Haaren herbei gezogen: Was passiert, wenn Besucher in der Türmerwohnung der Aegidienkirche erschöpft zusammenbrechen? Am Sonnabend war die Feuerwehr im Einsatz.