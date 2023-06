Nach Unfall

A38 bei Leipzig: Behinderungen wegen Bergungsarbeiten

Wegen eines Unfalls kommt es am Sonntagvormittag zu Behinderungen auf der A38 Leipzig in Richtung Halle. Ein Pkw war am Morgen von der Straße abgekommen.