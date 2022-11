﻿A9 am Schkeuditzer Kreuz: Abschnitt Großkugel/ Wiedemar fertig

Das Schkeuditzer Kreuz (links) ist vor allem wegen seiner Flughafennähe (im Hintergrund) ein bedeutender Verkehrsknoten. Gleichzeitig schließt es die Region mit der A9 an die Verbindung Berlin-München (im Vordergrund) an.

Leipzig. Die Straßenbauarbeiten auf der Autobahn 9 zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Anschlussstelle Halle in Fahrtrichtung Berlin stehen kurz vor dem Abschluss. Wie die LVZ am Montag von Tino Möhring, Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH, erfuhr, kann der Verkehr auf dem sanierten Teilstück zwischen Großkugel und Wiedemar bereits wieder zweispurig rollen.

Längste Autobahn-Baustelle Sachsen-Anhalts

Noch seien einige Restarbeiten zu erledigen, so Möhring. Unter anderem werde noch am Mittelstreifen gearbeitet. „Der Rückbau wird dann noch einmal zwei Wochen dauern.“ Wenn die Schilder und Markierungen angebracht seien, könnten auch die letzten Absperrungen entfernt werden. Der Verkehr laufe bereits wieder in beide Richtungen. „Vor Weihnachten wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen störungsfrei rollen“, sagt Möhring.

Mit dem Ende der Bauarbeiten verschwindet eine der längsten Autobahn-Baustellen Sachsen-Anhalts. Seit März dieses Jahres wurde auf dem etwa 20 Kilometer langen Abschnitt die Fahrbahn erneuert. Auch der Parkplatz Kapellenberg nahe Wiedemar sowie zahlreiche Auf- und Abfahren wurden saniert, etwa die Übergänge zur Autobahn 14 am Schkeuditzer Kreuz.

Auslöser für die Arbeiten war er sogenannte „Betonkrebs“, der den Belag bröckeln lässt. Hinter ihm verbirgt sich eine chemische Reaktion zwischen Alkali und Kieselsäure, die Autobahnbeläge bröckeln lässt. Das Problem besteht auf vielen Autobahnen. Auf der A9 ist es Anfang der 2000er-Jahre erstmals aufgetreten, 2011 gab es erste Sanierungsarbeiten. Die Fahrbahn wird deshalb jetzt mit Beton erneuert, der rund 30 Jahre halten soll.

2023 wird weiter gebaut – Abschnitt steht noch nicht fest

Aktuell wird bei Wiedemar, zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Abfahrt Halle, auf einer Strecke von 20 Kilometern gebaut, zwölf weitere Abschnitte sind in Planung. Bis 2028 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Über die Bauaktivitäten im nächsten Jahr herrscht noch Unklarheit. „Das stimmen wir gerade noch ab“, so Möhring. „Wir wollen dazu auch noch den Winter abwarten um zu sehen, wo eventuell größere Schäden auftreten und der Handlungsdruck größer ist.“ Es werde aber auf jeden Fall wieder auf der A9 gearbeitet.

Insgesamt haben die Bauarbeiten laut Autobahn GmbH knapp 30 Millionen Euro gekostet. Immer wieder kam es durch Unfälle zu Behinderungen und langen Staus. Die A9 verbindet Berlin und München und ist mit etwa 70.000 Fahrzeugen täglich eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands.

