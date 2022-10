﻿Unfall auf der A9 bei Großkugel: Zwei Fahrspuren Richtung Berlin gesperrt

Am Mittwochmittag ist es auf der A9 in Richtung Berlin an der Ausfahrt Großkugel zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Fahrspuren sind derzeit gesperrt.

