Drei Fahrzeuge fahren auf A9 aufeinander – drei Verletzte

Wiedemar. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 zwischen Halle und Wiedemar im Landkreis Nordsachsen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Sattelzug hatte am späten Montagabend auf der Fahrbahn Richtung München eine Panne und hielt an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein Kleintransporter fuhr gegen 22.45 Uhr auf den Sattelzug auf und ein Auto auf den Kleintransporter. Der Fahrer des Kleintransporters sowie Fahrer und Beifahrerin des Autos wurden schwer verletzt. Die Polizei machte keine Angaben zum Alter der Verletzten.

Zweiter Unfall innerhalb weniger Stunden

Erst am Nachmittag war bei einem Unfall ebenfalls auf der A9 ein Mensch gestorben. Zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Großkugel fuhr ein 54-jähriger Transporterfahrer gegen 13.30 Uhr am Ende eines Staus in Fahrtrichtung München in einen Lastwagen. Der 54-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Von LVZ