Stau auf der A 9 bei Leipzig nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Tresor-Fund mit Folgen

Frau gibt Zyankali im Polizeirevier Südost ab – und sorgt für Gefahrguteinsatz

Am Donnerstagvormittag rückte die Feuerwehr wegen Zyankali im Polizeirevier Leipzig-Südost an. Laut Polizei wollte eine Frau den Giftstoff in der Dienststelle in der Richard-Lehmann-Straße abgeben.