﻿Transporter brennt auf der A9 bei Leipzig

Leipzig. Auf der A9 bei Leipzig in Höhe des Schkeuditzer Kreuzes hat am Montagabend ein Transporter gebrannt. Wie die Polizei der LVZ mitteilte, war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache.

Die Insassen des Transporters hätten das Feuer am Fahrzeug bemerkt und bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand. In Fahrtrichtung Berlin war eine Fahrspur bis in den Abend hinein gesperrt.

LVZ