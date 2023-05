﻿A9 bei Leipzig unter Dauerstress: Bereits 40 Unfälle, Staus – und Ärger über Großbaustelle

Fest in Markranstädt

Blauer Himmel, 20 Grad und beste Laune: Das sind die Bilder vom Promenadenfest am „Kulki“

Das 10. Markranstädter Promenadenfest hat den Kulkwitzer See am Samstag in eine Partymeile verwandelt – gute Laune war vorprogrammiert. Hier gibt es die schönsten Bilder vom Fest.