Leipzig-West

A9 Richtung Leipzig/Halle: Stau nach Unfall mit zwei Autos

Auf der A9 Richtung Leipzig/Halle ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. (Symbolfoto)

Nach einem Verkehrsunfall auf der A9 kommt es am Mittwochmorgen zu einem Stau in Höhe der Ausfahrt Leipzig-West. Der rechte Fahrstreifen ist blockiert, so die Polizei.