A9 bei Schkeuditz: Auto geht in Flammen auf

Schkeuditz. Am Montagvormittag hat ein Auto auf der A9 während der Fahrt Feuer gefangen, wie die Autobahnpolizei Leipzig bestätigt. Der 28-jährige Fahrer konnte den Wagen kurz nach der Abfahrt am Schkeuditzer Kreuz Richtung München noch auf den Standstreifen steuern und sich retten. Es sei durch den Einsatz der Feuerwehr und Polizei zeitweise zu einem erheblichen Stau gekommen, so die Autobahnpolizei.

Fahrer wird wegen Rauchvergiftung behandelt

Der Fahrer, der Richtung Würzburg unterwegs war, bemerkte Rauch von der Motorhaube aufsteigen und reagierte daraufhin umgehend. Der 28-Jährige konnte sich und einige seiner persönlichen Gegenstände in Sicherheit bringen. Der Vorfall ereignete sich in einem Baustellenbereich und nach einem Auffahrtstreifen. Es entwickelte sich ein Vollbrand und in Folge zu einem Totalschaden am Fahrzeug. Die Autobahnpolizei vermutet einen technischen Defekt.

Durch die Flammen wurde das Auto völlig zerstört. © Quelle: Michael Strohmeyer

Durch den Rettungseinsatz und die Baustelle vor Ort musste der Verkehr über nur eine Fahrspur weiterfließen, wodurch es zu einem Rückstau kam.

