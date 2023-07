Zwei Verletzte bei Unfall auf der A9 am Schkeuditzer Kreuz

Kostenfrei bis 18:21 Uhr lesen

Ausflugslokal soll 2024 starten

Rotes Haus an der B2 hat einen neuen Besitzer – das hat er vor

Das Ausflugslokal Rotes Haus an der B2 soll 2024 wieder eröffnet werden. Das ist der Wunsch des neuen Eigentümers René Triller. Derzeit laufen die ersten Bauarbeiten am Objekt. Selbst betreiben will der neue Hausherr das Lokal aber nicht. Das ist geplant.