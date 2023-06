﻿Größer, breiter, effizienter: LVB stellen neue Straßenbahn vor

Leipzig. Es liegt ein Hauch von Spannung in der Luft, als vier Männer rund um Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) mit schnellen Griffen ein weißes Tuch von einem mysteriösen Objekt auf dem Augustusplatz ziehen. „Darf ich vorstellen?“, verkündet Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), während links und rechts Kameras knipsen, „Die XXL Plus.“ Erstmalig haben die LVB am Freitag das neue Straßenbahnmodell gezeigt, das in Zukunft auf Leipzigs Gleisen fahren soll.

Laut Verkehrsbetrieben sind sie breiter, energieeffizient, mit Ökostrom betrieben. Außerdem haben sie den Angaben zufolge eine moderne Fahrerkabine, ein modernes Heiz- und Klimasystem und Anzeigen für die Belegung von Rollstuhl- und Kinderwagenbereichen.

Dabei unterscheidet sich die neue Bahn auf den ersten Blick nicht wesentlich von ihrem XL-Vorgänger. Außen gibt es zwar weniger blau, doch im oberen Bereich ist die Tram im gewohnten LVB-gelb gefärbt. Auch der blaue Stoffbezug sieht dem des vorherigen Modells zum Verwechseln ähnlich. Die Design-Linie sei bewusst konsequent fortgeführt worden, betont Ronald Juhrs, Geschäftsführer für Technik und Betrieb bei den LVB. „Damit jeder sofort erkennt: Das ist Leipzig“, erklärt er.

Leipziger haben sich mehr erhofft

Doch so begeistert, wie sich der Experte am Vormittag zeigt, sind nicht alle Leipzigerinnen und Leipziger. Einige haben sich am Freitagvormittag um das Modell versammelt und neugierig den Kopf in die Fahrerkabine gesteckt. „Ich hätte mir mehr erhofft“, stellt Elke aus Leipzig ernüchtert fest. „Die Plätze scheinen nicht unbedingt größer zu sein, aber zumindest hat man im Gang mehr Platz.“

2025 soll die erste neue Bahn durch Leipzig rollen, auf den Gleisen der Linie 16. Auf dieser Strecke könne das Schienennetz bereits breitere Fahrzeuge aufnehmen, erklärt Juhrs. Im zweiten Schritt soll die Tram auch auf der Linie 15 zwischen Miltitz und Meusdorf verkehren, bis sie in den 2030er Jahren schließlich überall eingesetzt werden soll. Bisher haben die LVB 25 Fahrzeuge verbindlich bestellt, so Juhrs.

Krisen haben Planung verzögert

Seit 2021 ist das Projekt in Arbeit. „Ehrlicherweise könnten wir ohne einige Störfaktoren schon viel weiter sein“, räumt Baubürgermeister Thomas Dienberg ein. Zum einen habe der große Krankenstand während der Corona-Pandemie die Planung verzögert. Zum anderen habe die Krise in der Bauindustrie Auswirkungen gehabt: So mussten die Bauarbeiten in der Landsberger Straße und auf der Zeppelinbrücke wegen der hohen Kosten verschoben werden, erklärt er.

Doch genau solche Maßnahmen sind notwendig, damit die „XXL Plus“ in Zukunft auf allen Gleisen in Leipzig fahren kann. Weil die neuen Bahnen breiter sind, müssen die Gleise an die Maße angepasst und modernisiert werden. Ganze 45 Meter lang ist das neue Modell; mit 2,40 Metern ist es zehn Zentimeter breiter als die Vorgängerversion und damit die breiteste Tram, die je durch Leipzig gefahren ist. Laut LVB ist das ganz zum Vorteil der Fahrgäste: Die „XXL Plus“ biete demnach 25 Prozent mehr Platz.

Straßenbahn „made in Leipzig“

„Das ist toll“, freut sich auch Tram-Vielfahrerin Elke. Auf eine Sache ist sie aber besonders stolz: „Ich finde es toll, dass die Bahnen in Leipzig hergestellt werden“, erklärt die Rentnerin, die früher selbst im Werk in Heiterblick arbeitete. Die Ausschreibung für die Bahnen ging 2021 an das Konsortium „LEIWAG“, an dem der Leipziger Stadt- und Straßenbahnhersteller Heiterblick GmbH und Kiepe Electric GmbH aus Düsseldorf beteiligt sind.

Probesitzen in der „XXL Plus“

Auch in Görlitz und Zwickau wird die „XXL Plus“ bald den öffentlichen Nahverkehr anführen. Lediglich in ihrer Farbgebung sollen sich die Bahnen dann von denen in der Messestadt unterscheiden. Denn: Die Fahrzeuge sind Teil des Kooperationsprojekts „Sächsische Plattform – Straßenbahn der Zukunft“ zwischen den Verkehrsunternehmen der drei Städte.

Bis zum Sonntagabend um 18 Uhr steht das Tram-Modell noch zwischen anderen Attraktionen des Stadtfests auf dem Augustusplatz in Leipzig. Bis dahin können sich Besucherinnen und Besucher selbst von dem neuen Design überzeugen und auf den ersten zwei Reihen sowie in der Fahrerkabine probesitzen. Außerdem sind LVB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter vor Ort, die Fragen beantworten und Feedback entgegennehmen.

