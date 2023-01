﻿Ab Jahresmitte gibt’s 400 Euro von der Stadt Leipzig für Balkonsolaranlagen

Leipzig. Eigentlich sollte jetzt schon der Abschlussbericht geschrieben werden, wie das kommunale Programm zur Förderung von privaten Balkonsolaranlagen von den Leipzigerinnen und Leipzigern angenommen wurde. Denn vor zwei Jahren hatte der Stadtrat eine halbe Million Euro bereitgestellt, um die Anschaffung solcher Mini-Kraftwerke zu unterstützen. Pro Antrag soll es 400 Euro geben, das Geld würde damit für 1250 Haushalte reichen. Immer wieder verschob die Stadtverwaltung jedoch den Termin, bis zu dem das Förderprogramm formuliert und die Auszahlungsmodalitäten geregelt sein sollten. Jetzt hat die Leiterin des zuständigen Referats für Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz, Simone Ariane Pflaum, jedoch angekündigt, dem Stadtrat im zweiten Quartal dieses Jahres endlich einen Verfahrensvorschlag zu unterbreiten. Damit könnten ab Jahresmitte Anträge gestellt werden.

„Bei dieser Geschwindigkeit erreichen wir die Klimaziele nicht“

„Das war gedacht als schnelle und unbürokratische Maßnahme“, sagt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek gegenüber der LVZ. Doch herausgekommen sei ein Bürokratiemonster. „Bei dieser Geschwindigkeit werden wir die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreichen.“

Zwar hat das Klimaschutz-Referat nach eigener Darstellung mittlerweile eine Förderrichtlinie erstellt und rechtlich prüfen lassen. Doch nun will das Rathaus auch noch „externe Fachexperten“ hinzuziehen – zur Abwicklung des Förderprogramms und zur fachlichen Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller. „Das Verfahren hierzu ist gerade in der rechtlichen Prüfung. Mit dem externen Dritten sind die notwendigen vertraglichen Voraussetzungen vorabgestimmt“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Nach Bestätigung des Verfahrens kann die notwendige Vorlage dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.“ Dies soll dann im zweiten Quartal passieren.

Verzögerungen wegen Arbeitsbelastung

Die Verzögerungen begründet die Kommune mit der Arbeitsbelastung des Klimaschutz-Referats. Denn dieses habe in den vergangenen beiden Jahren auch das Energie- und Klimaschutzprogramm sowie den kommunalen Wärmeplan erstellt. Zudem müssten auch die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start des Förderprogramms geschaffen werden: „Dies reicht von Ausschreibung/Nutzung einer Daten-Software für die niedrigschwellige Antragstellung über die Prüfung aller eingegangenen Anträge, gegebenenfalls der Nachforderung von fehlenden Unterlagen, der Ausreichung der Mittel bis hin zur Prüfung der Verwendungsnachweise und Erstellung einer Informationskampagne zur Förderung.“

Grünen-Vertreter Kasek kann das trotzdem nicht nachvollziehen. „Es ist mir schleierhaft, warum das alles so kompliziert gemacht wird“, ärgert er sich. In anderen Städten gebe es solche Förderprogramme längst.

Es lassen sich bis zu 400 Euro Stromkosten einsparen

Stecker-Solaranlagen für den Balkon bestehen aus einem oder zwei Modulen (Kosten um die 600 Euro pro Stück). Die Paneelen können von Privatpersonen selbst installiert und in Betrieb genommen werden. Der Sonnenstrom wird über einen Wechselrichter und ein Kabel in eine Steckdose in das Hausnetz eingespeist. Je nach Witterung lassen sich so derzeit bis zu 400 Euro im Jahr an Stromkosten sparen.