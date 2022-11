﻿Stadtwerke Leipzig erhöhen Preise für Strom, Gas, Fernwärme

Nun steht fest, wie teuer der Energiebezug ab 1. Januar 2023 für die Haushalte in der Messestadt wird. Die Leipziger Stadtwerke haben am Montag ihre neuen Preise für Strom, Gas und Fernwärme veröffentlicht, welche ab dem Jahreswechsel gelten sollen. Fast überall geht es drastisch hinauf – teils auf das Dreifache.

Leipzig. „Um die Versorgung auch weiterhin sicher und zuverlässig in Leipzig und Region gewährleisten zu können, müssen auch die Leipziger Stadtwerke die europaweiten Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben und ihre Preise für Strom und Gas zum 1. Januar 2023 erhöhen“, teilte Geschäftsführer Karsten Rogall am Montag mit. Zugleich betonte er, dass das kommunale Unternehmen die jüngst vom Bund beschlossenen Entlastungen „vollständig und möglichst rasch“ an alle Kunden weitergeben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strompreise steigen um mehr als 80 Prozent

Die Strompreise in der Grund- und Ersatzversorgung und in den bestpreis-Sonderverträgen steigen nach seinen Angaben ab Januar 2023 um durchschnittlich 83 Prozent. Für Kunden im Tarif L-Strom.basis (Grundversorgung) erhöhe sich der Brutto-Arbeitspreis für die Kilowattstunde (kWh) ab 1. Januar 2023 von 24,94 Cent auf 52,12 Cent. Der jährliche Brutto-Grundpreis steige von 154,94 Euro auf 167,65 Euro. Für einen typischen Leipziger Jahresverbrauch mit 1800 kWh im Zwei-Personen-Haushalt bedeute das eine Steigerung der Kosten um rund 42 Euro brutto im Monat. Bei einer kundenseitigen Energie-Einsparung von 15 Prozent – wie sie die EU empfohlen hat, bedeute die Steigerung noch rund 30 Euro brutto im Monat.

Ähnlich falle auch die Entwicklung für Kunden in den bestpreis-Sonderverträgen aus. Kunden, die 2019 oder 2020 einen L-Strom.bestpreis-Vertrag abgeschlossen hatten, zahlten bisher einen Brutto-Arbeitspreis von 23,14 Cent pro kWh. Dieser steigt zum 1. Januar 2023 auf 51,17 Cent brutto pro kWh. Der jährliche Brutto-Grundpreis legt von 154,94 Euro auf 167,65 zu. Sofern der Bund seine Strompreisbremse wie erwartet beschließt, würde der Strompreis jedoch ab 1. Januar 2023 für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs auf 40 Cent pro kWh gedeckelt. Dadurch fiele der Anstieg also etwas geringer aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kosten beim „Bestpreis Gas“ verdreifachen sich

Die Gaspreise der Leipziger Stadtwerke erhöhen sich in den bestpreis-Sonderverträgen ab dem Jahreswechsel um durchschnittlich 198 Prozent. Nach Auslaufen der Preisstabilität zum 31. Dezember 2022 würden auch für Gaskunden im Tarif L-Gas.bestpreis Änderungen notwendig. Der Brutto-Arbeitspreis (samt einer Prognose der Gasspeicherumlage) steige per 1. Januar 2023 von derzeit etwa 6,4 auf 19,02 Cent pro kWh, der jährliche Brutto-Grundpreis auf 125,96 Euro.

Für einen durchschnittlichen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh (etwa im Mittelreihenhaus), der 2019 oder 2020 einen L-Gas.bestpreis-Vertrag abgeschlossen hat, ergebe sich daraus eine Kostensteigerung um 165,00 Euro im Monat. Beim Gas soll per 1. Februar 2023 jedoch ein Kostendeckel des Bundes gelten, der den Preis für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs auf 12 Cent brutto pro kWh verringert.

Lesen Sie auch

In der Grund- und Ersatzversorgung beträgt der Anstieg zu diesem Termin nur durchschnittlich fünf Prozent, weil sie schon zum 1. Oktober 2022 auf 18,68 Cent pro kWh angehoben wurden. Die Höhe der Gasspeicherumlage für 2023 stehe derzeit noch aus und werde noch im Preis wirksam, hieß es weiter. Der Brutto-Arbeitspreis pro kWh – hier noch ohne Berücksichtigung einer Änderung der Gasspeicherumlage - steige 2023 von 18,68 auf dann neu 19,62 Cent. Der jährliche Brutto-Grundpreis lege von 121,85 Euro auf 125,96 Euro zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für einen durchschnittlichen Gas-Kunden mit einem Jahresverbrauch von 11.000 kWh (etwa eine vierköpfige Familie in einer 100-Quadratmeter-Wohnung) bedeute dies eine Steigerung der Kosten um etwa 8,96 Euro brutto im Monat. In allen diesen Brutto-Angaben für Gas sei bereits der geminderte Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7 Prozent berücksichtigt.

Bei Fernwärme geht es um 65 Prozent hinauf

Die Fernwärmepreise in Leipzig werden zum 1. Januar 2023 um durchschnittlich 65 Prozent zulegen, führten die Stadtwerke weiterhin aus. Der Wärme-Arbeitspreis betrage dann 12,95 Cent brutto pro kWh. Seit 1. Oktober 2022 werden hier derzeit (durch die Verminderung der Umsatzsteuer auf 7 Prozent) 7,30 Cent pro kWh fällig – das ist der günstigste Tarif seit mehreren Jahren. Ab 1. Februar 2023 will der Bund auch die Fernwärmepreise deckeln und zwar auf 9,5 Cent brutto für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs.

Über die konkrete Entwicklung ihrer Preise informieren die Leipziger Stadtwerke in diesen Tagen ihre Kunden ausführlich per Brief, hieß es schließlich. Allerdings würden da die Auswirkungen der Energiepreisbremsen des Bundes noch nicht enthalten sein können, weil diese im Detail erst in einigen Wochen feststehen werden. Auch Leipzigs größtes Wohnungsunternehmen LWB kündigte an, dass alle betroffenen Mieter in den nächsten Wochen über die voraussichtliche Höhe ihrer künftigen Fernwärme- oder anderer Heizkosten informiert werden sollen. Auch dafür fehlten im Moment noch die konkreten Umsetzungsbeschlüsse des Bundes zur Energiepreis-Bremse.