﻿Von Ostsee bis Schweiz: Fünf spannende Reiseziele ab Leipzig mit der Bahn ohne Umsteigen

Leipzig. Ob für einen Tagesausflug, Städte-Trip oder längeren Urlaub – vom Leipziger Hauptbahnhof starten täglich viele Züge mit Direktverbindungen zu spannenden Reisezielen. Sehenswerte Städte in Deutschland und im europäischen Ausland zählen ebenso dazu wie die Ostsee. Mit dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn am 11. Dezember sind einige neue Verbindungen dazugekommen. So fährt etwa ein Nachtzug von Leipzig über Süddeutschland in die Schweiz, eine IC-Direktverbindung bringt Ostsee-Fans nach Rostock oder Warnemünde und nach Prag sind Tagesausflüge per Bahn möglich. Hier finden Sie einige lohnenswerte Reiseziele.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ostsee: Rostock und Warnemünde

Egal ob für den Sommerurlaub oder einen Wochenend-Trip – die Ostsee ist immer eine Reise wert. Der Strand von Warnemünde gehört zu den schönsten an der Ostseeküste. Im Sommer kann hier ausgiebig gebadet werden und in den kälteren Monaten lädt die Küste zu schönen Strandspaziergängen ein. Rostock und Warnemünde bieten außerdem das ganze Jahr viele Aktivitäten und es gibt einige Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Beliebtes Reiseziel ab Leipzig: Der Ostseestrand von Warnemünde. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Infos: Die tägliche IC-Direktverbindung von Leipzig nach Warnemünde fährt nun auch sonntags: Abfahrt Leipzig: 5.07 Uhr, Ankunft Rostock: 8.39 Uhr teilweise auch bis Warnemünde. Tägliche IC-Direktverbindung von Warnemünde (Abfahrt um 19.56 Uhr) über Rostock, Waren, Neustrelitz und Oranienburg, Lutherstadt Wittenberg, Bitterfeld und Leipzig (Ankunft 23.58 Uhr).

Basel

Die Basler Altstadt mit ihren engen Gässchen, vielen versteckten Plätzen und über 300 Brunnen gehört zu den intaktesten und schönsten Europas. Historische Bauwerke wie das Basler Münster oder das Rathaus können hier ebenso entdeckt werden wie architektonischen Highlights der Moderne und Kunstwerke im öffentlichen Raum. „Fall in Love with Basel“ lautet das Motto der Stadt wohl nicht umsonst.

Die Altstadt von Basel lockt mit vielen Sehenswürdigkeiten. © Quelle: Imgao Images

Info: Nachtzug (NJ 408) ab Leipzig (23.46 Uhr) Ankunft in Basel (6.56 Uhr). Fährt täglich, nicht am 25., 26., 28., 29. Januar 2023, sowie 4., 5. Februar 2023.

Freiburg im Breisgau

Die Schwarzwaldmetropole Freiburg im Breisgau wurde vom Lonely Planet mit dem dritten Platz der Top 10 Städte der „Best in Travel Städtedestinationen der Welt 2022“ ausgezeichnet. Neben den meisten Sonnenstunden in Deutschland kann Freiburg mit einer historischen Altstadt, vielen Parks und einem südlichen Flair überzeugen. Ob für ein Wochenende oder einen längeren Urlaub – Freiburg bietet viele Möglichkeiten für einen entspannten Städtetrip.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Freiburg überzeugt nicht mit südlichem Flair und vielen Sonnenstunden, die Stadt hat auch sonst viel zu bieten. © Quelle: Imago Images

Info: Nachtzug (NJ 408) ab Leipzig (Abfahrt: 23.46 Uhr) bis Freiburg Breisgau Hbf (Ankunft: 6.07 Uhr). Fährt täglich, nicht am 25., 26., 28., 29. Januar 2023, sowie 4., 5. Februar 2023.

Prag

Karlsbrücke, Wenzelsplatz und die eindrucksvolle Burg: Sicherlich, Prag ist alles andere als ein Geheimtipp, aber doch immer eine Reise Wert. Denn auch wer die bekannten Sehenswürdigkeiten schon zur Genüge kennt, findet in Prag sicherlich jede Menge spannende Aktivitäten. Sei es eine Ausstellung in einem der zahlreichen Museen, eine Moldau-Rundfahrt oder einfach der Genuss der deftigen tschechischen Küche.

Die Karlsbrücke in Prag gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. © Quelle: Andrea Warnecke/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Info: Tagesfahrten nach Prag mit einem Aufenthalt von rund neun Stunden. Hinfahrt: Leipzig: 5.45 Uhr, Ankunft in Prag: 9.38 Uhr; Rückfahrt: Prag: 18.26 Uhr, Ankunft in Leipzig: 22.19 Uhr.

Zürich

Die größte Stadt der Schweiz hat unzählige Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu bieten. Neben architektonischen Highlights und viel Kultur besticht besonders der Zürichsee mit traumhaftem Alpenpanorama. Früher vor allem als Verkehrs- und Transportweg genutzt, ist der See heute ein beliebtes Ausflugsziel und lädt zum Baden, Segeln, Bootfahren oder Picknicken am Ufer ein.

Malerische Kulisse in Zürich, die schweizerische Metropole ist von Leipzig aus mit dem Nachtzug erreichbar. © Quelle: Valentin Lung Illes

Info: Nachtzug (NJ 408) ab Leipzig (Abfahrt: 23.46 Uhr) bis Zürich Hbf (Ankunft: 8.26 Uhr). Fährt nicht täglich.