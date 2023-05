Polizeieinsatz in Schönefeld: Brief löst ABC-Alarm bei der Post aus

Leipzig. Ein verdächtiger Brief hat am Dienstag im Zentrum der Deutschen Post an der Leipziger Rohrteichstraße für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr gesorgt. Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz habe eine Mitarbeiterin der Deutschen Post den Alarm ausgelöst, nachdem aus dem Brief ein weißes Pulver ausgetreten war. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 8.50 Uhr rückten demnach an die Niederlassung am Mariannenpark die Polizei und Feuerwehr zu einem ABC-Alarm – kurz für atomarer, biologischer, chemischer Alarm – aus. Schon bald konnten die Einsatzteams jedoch Entwarnung geben: Es handelte sich um eine ungefährliche Substanz. Die genaue Stoffbestimmung stehe aber noch aus, so die Polizeisprecherin.

„Die Mitarbeiterin hat sich genau richtig verhalten“, erklärte Leverenz gegenüber der LVZ. Bei weißem Pulver könnte es sich im schlimmsten Fall um Sprengstoff oder Anthrax (Milzbrand) handeln. Deswegen sei es richtig, im Zweifelsfall die Behörden zu informieren. Postangestellte seien für diese Thematik außerdem besonders sensibilisiert.

LVZ