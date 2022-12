﻿Für reibungslosen Silvester-Verkehr: Abellio setzt mehr Züge zwischen Halle und Leipzig ein

Der Rückkehrertag in Nordsachsen bringt seit 2015 Menschen zusammen, die wieder nach Nordsachsen ziehen wollen und regionale Unternehmen, die Fachkräfte suchen. 2022 waren so viele Unternehmen dabei wie nie zuvor. Für viele war es eine Premiere. So ist das Fazit in Delitzsch und Eilenburg.