Weniger Müll in Leipzig: Jeder Einwohner produziert jährlich noch 352 Kilo Abfall

Leipzig. In Leipzig sind im Jahr 2022 insgesamt 14.311 Tonnen weniger Müll angefallen als noch im Jahr davor. Das teilte die Stadtreinigung am Donnerstag mit. Pro Kopf hat jede Leipzigerin und jeder Leipziger demnach 352 Kilogramm Müll produziert – und somit 27 Kilogramm weniger als noch 2021.

„Damit fallen in Leipzig wieder so viele Abfälle an, wie in den Jahren vor der Pandemie“, so eine Sprecherin der Stadtreinigung. In den Corona-Jahren hatte der tägliche Müll schlagartig zugenommen – wohl auch, weil die Menschen viel zu Hause waren. In der Spitze wurden im Jahr 2021 fast 230.000 Tonnen Müll in Leipzig weggeschmissen, das sind 13 Prozent mehr Müll als vor der Pandemie im Jahr 2019.

Müllproduktion pro Kopf auf Tiefstand

2022 trat die Stadt Leipzig dem Netwerk „Zero Waste Cities“ bei und strebt seither noch intensiver Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und eine geringere Müllproduktion an. Ein Blick auf die Bilanzen der Stadtreinigung der vergangenen neun Jahre offenbart zwar, dass die zuletzt angefallene Menge Müll (216.000 Tonnen) zwar noch immer größer ist, als jene zwischen 2014 und 2019. Im Jahr 2022 wurde der Abfall allerdings wegen des erheblichen Einwohnerwachstums auch von deutlich mehr Menschen produziert. Entsprechend haben die Leipzigerinnen und Leipziger selbst weniger – und somit im Neunjahreszeitraum auch so wenig wie nie Müll produziert.

Besonders Verpackungsabfälle seien laut Stadtreinigung zurückgegangen. Davon wurden 2022 in Leipzig 62.200 Tonnen produziert – ein Minus von 4500 Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Die Daten zeigen zudem einen Rückgang von Schadstoffen (-16 Prozent), Sperrmüll (-10 Prozent), Papiermüll für die blaue Tonne (-9 Prozent) und Restabfall (-4 Prozent). An privatem Grünschnitt fielen demnach ganze 22 Prozent weniger Müll an.

„Eine intensive Beratungs- und Aufklärungsarbeit, aber auch ein zurückhaltendes Konsumverhalten aufgrund unsicherer Energiekosten liegen dem Rückgang der Verpackungsabfälle zugrunde“, so die Analyse der Stadtreinigung.

Müll im öffentlichen Raum nimmt zu

Zeit, um sich auf den Ergebnissen auszuruhen, gebe es aber noch nicht. Nach wie vor sei auch die Initiative der Bürgerinnen und Bürger beim Vermeiden von Müll gefragt. Dabei gibt es neue Problemfelder – etwa die Folgen der „Mediterranisierung“ in Leipzig, der zunehmenden Verlegung des Privatlebens in den öffentlichen Raum. Die Stadtreinigung habe 2022 insgesamt 2600 Tonnen Müll an öffentlichen Plätzen entsorgen müssen, der dort illegal abgelegt wurde. „Durch bewusstes Konsumverhalten, Abfalltrennung und Kreislaufwirtschaft tragen alle dazu bei, unsere Umwelt zu schützen und wertvolle Ressourcen zu schonen. Jeder kleine Beitrag zählt!“, so die Aufforderung der Leipziger Stadtreinigung.

