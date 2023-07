﻿Leipzigerin schafft Super-Abi: Mit Topnote 0,7 zum Lebenstraum

Leipzig. Sie sagt über sich selbst, sie sei nicht hochbegabt und habe auch kein fotografisches Gedächtnis. Das hatten ihre Mitschülerinnen und Mitschüler oft vermutet, denn Amelie Zschau war schon immer sehr gut in der Schule. Nun ist sie mit einem Notendurchschnitt von 0,7 die jahrgangsbeste Abiturientin der Werner-Heisenberg-Schule in Leipzig-Möckern.

Wenn die 18-Jährige über ihre Schulzeit, die Abiturprüfungen und ihre Zukunftspläne redet, spricht sie laut und bestimmt. Aus dem Rucksack holt sie ihr druckfrisches Abschlusszeugnis und präsentiert es stolz. Wie es rechnerisch überhaupt möglich sei, einen besseren Notendurchschnitt als 1,0 im Abitur zu erreichen, erklärt Zschau mit der „Anlage 3 der sächsischen Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung“.

Dort gebe es eine Formel, mit der die Punktzahl in die Abschlussnote umgewandelt werden kann. Ihre 892 Zähler – von 900 möglichen – ergeben demnach rechnerisch die Durchschnittsnote 0,7. Auf dem Zeugnis wird formell trotzdem eine 1,0 eingetragen.

2023 ist Amelie Zschau damit eine von 418 Abiturientinnen und Abiturienten in Sachsen, die dieses Ergebnis auf ihrem Zeugnis stehen haben. Sie verrät, wie sie das geschafft hat.

Leistungsbereitschaft, Motivation und Disziplin

Für Zschau ist klar: Ein so gutes Abitur entsteht nicht mit Glück. „Ich hatte die Leistungsbereitschaft, die Motivation und die Disziplin, um dieses Ergebnis zu erzielen“, sagt die Abiturientin des Gymnasiums neben der Georg-Schumann-Straße. Ihr sei bewusst, dass nicht alle Mädchen und Jungen dieselben Voraussetzungen haben, um gut in der Schule zu sein. Dabei spiele die Situation zu Hause eine Rolle und, wie es Amelie Zschau sagt, „liegt das Schulsystem nicht allen so gut wie mir“.

Besonders viel Druck von ihren Eltern habe sie nicht verspürt. „Ich habe aber beigebracht bekommen, dass man etwas leisten muss, um seine Ziele zu erreichen. Das ist, denke ich, wichtig. Dabei ist egal, welche Ziele das sind.“ Amelie Zschaus Eltern haben selbst nicht studiert und damit ist ihr sehr gutes Abschlusszeugnis keine Selbstverständlichkeit, denn: Erhebungen und Studien zeigen immer wieder, dass Kinder aus nicht-akademischen Haushalten nicht so oft Abitur machen und seltener ein Studium beginnen.

Zschau ist gut darin, sich selbst zu motivieren und eigenständig zu lernen. Sie sagt, sie habe schon immer viel Ehrgeiz gehabt. Als sie sich auf das Abitur vorbereitete, bedeutete das auch, häufig an den Wochenenden, an Feiertagen und in den Schulferien zu pauken.

„Das eigenständige Lernen muss gefördert werden“

Die Kompetenz, eigenständig zu lernen, sieht Dirk Reelfs, der Pressesprecher des sächsischen Kultusministeriums, als elementar für Erfolg in der Schule an: „Vor allem die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, sich selbstständig Wissen anzueignen.“ Reelfs zufolge müsse dieses Anliegen intensiv gefördert werden.

Helfen solle zum Beispiel das Projekt „Bildungsland Sachsen 2030“. Das hat Kultusminister Christian Piwarz (CDU) ins Leben gerufen. Eines der wichtigsten Vorhaben darin sei, Konzepte zu entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler zum selbst organisierten Lernen befähigen.

Dass nicht alle Kinder in gleichem Maße eigenständig üben können, zeige auch die steigende Anzahl an sowohl sehr guten als auch an schlechteren Abiturnoten während der Corona-Pandemie, sagt Reelfs. Zu Zeiten von Schulschließungen und Online-Unterricht war die Eigeninitiative besonders gefragt.

Insgesamt haben in den letzten zehn Jahren in Sachsen immer mehr Schülerinnen und Schüler das Abitur mit 1,0 abgeschlossen: Während 2013 noch 101 Absolventen diese Bestleistung erzielten, waren es 2022 schon 538. Laut Ministeriumssprecher Reelfs ist dieser hohe Wert teilweise auf pandemie-bedingte Erleichterungen in den Prüfungen zurückzuführen. In diesem Jahr ist die Zahl in Sachsen um einiges zurückgegangen (418).

„Mein Ziel hat mich wie ein Leuchtturm durch die Schullaufbahn geführt“

Da die Schulschließungen wegen Corona für sie noch vor der Oberstufe lagen, habe die Pandemie ihre Lernerfolge nicht allzu stark beeinflusst, sagt Amelie Zschau. Sie habe sich nur geärgert, dass wegen Einschränkungen zwei Praktika ausfielen – diese holte sie dann freiwillig in den Sommerferien in den Folgejahren nach.

Zschau erzählt, sie habe immer ihr Ziel vor Augen gehabt. Dieses habe sie „wie ein Leuchtturm“ durch die Schullaufbahn geführt. Da fragt sich, was sie nun mit diesem Abschluss vorhat.

Die 18-Jährige will unbedingt ein Medizinstudium in Leipzig beginnen. „Die Prozesse im menschlichen Körper faszinieren mich schon lange“, erzählt sie. Außerdem finde sie es großartig, dass die Arbeit in der Medizin direkt Menschen helfen kann. Besondere Begeisterung bringt sie für die Krebsforschung auf. Schon während der Schulzeit hat sie im Rahmen des Wettbewerbs „Jugend forscht“ untersucht, wie sich Fetttröpfchen in menschlichen Krebszellen in Kontakt mit Fettgewebe verändern.

Im Leben was verpasst?

Der Studienplatz für Medizin ist für Zschau noch nicht gesichert, doch die Chancen stehen gut, dass sie über eine Quote in den Studiengang kommt. Die Aufschlüsselung, wer welche Chancen auf einen der begehrten Studienplätze hat, kennt sie auswendig.

Bei 30 Prozent gehe es nur um die beste Punktzahl im Abitur, erklärt sie. Bei den restlichen 70 Prozent spielen sogenannte notenunabhängige Kriterien, wie ein Eignungstest ebenfalls eine Rolle; bei wiederum zehn Prozent dieses Anteils sei sogar die Abiturnote egal, da könne zum Beispiel eine einschlägige Ausbildung im medizinischen Bereich entscheidend sein.

Amelie Zschau hat auch in den Ferien für die Schule gelernt und freiwillig Praktika in einer Apotheke und einer Pflegeeinrichtung absolviert. Die nächsten sieben Jahre ihres Lebens will sie sich dem Medizinstudium widmen. Darauf, ob sie Angst hat, im Leben etwas zu verpassen, antwortet sie: „Nein, ich mache ja etwas, das mich fasziniert und mir Spaß bereitet. Außerdem ist, wenn auch etwas weniger als bei anderen, ein bisschen Zeit für Hobbys und, Freunde zu treffen, schon noch drin.“

