﻿Abrechnungsbetrug in der Pflege: Polizei will künstliche Intelligenz nutzen

Wenn Ermittler einen Abrechnungsbetrug in der Pflege aufdecken wollen, müssen sie oft Wäschekörbe mit Papieren durchsehen. Behörden in Dresden und Leipzig wollen das nun mit Fraunhofer-Wissenschaftlern ändern.

Leipzig/Dresden. Abrechnungsbetrug in der Pflegebranche ist für Strafverfolgungsbehörden ein Riesenthema. Der Schaden für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung lag in den Jahren 2020 und 2021 bei knapp 132 Millionen Euro – knapp 30 Millionen davon entstanden allein in der Häuslichen Krankenpflege. Das haben Berechnungen des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) ergeben. „Wo viel Geld ist, wird auch viel betrogen“, bringt es der Leipziger Polizeipräsident René Demmler auf den Punkt.