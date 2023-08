﻿Abschiebungen, Elternklagen, Tiger-Chip: Das beschäftigt das Leipziger Verwaltungsgericht

Leipzig. Trotz eines vorläufigen Rückgangs der Fallzahlen: Asylverfahren bilden nach wie vor den absoluten Schwerpunkt in der Arbeit des Leipziger Verwaltungsgerichts. Bei mehr als der Hälfte der Neueingänge im ersten Halbjahr 2023 geht es um Klagen und Anträge von Migranten gegen eine Abschiebung.

Einige Rechtsgebiete, die noch vor einigen Jahren eine große Rolle spielten, wie etwa das Baurecht und die Corona-Maßnahmen, seien hingegen kaum noch relevant, berichteten Gerichtspräsidentin Birgitta Braun und Behördensprecher Dirk Tolkmitt am Montag bei der Vorstellung der Jahresstatistik.

Gerichtspräsidentin Birgitta Braun. © Quelle: André Kempner

Anzahl der Fälle

Exakt 2527 neue Verfahren gingen im Jahr 2022 beim Verwaltungsgericht in Leipzig-Leutzsch ein, etwas weniger als im Jahr zuvor (2765) und kein Vergleich mehr zu Zeiten wie 2017, als über 4900 Neuzugänge zu bewältigen waren. Besonders erfreulich für die Verantwortlichen: Die Zahl der erledigten Verfahren lag mit 2779 deutlich über den Neueingängen. Ein effektiver Rechtsschutz sei gewährleistet, sagte Präsidentin Braun.

Und auch der Aktenberg an noch nicht abgearbeiteten Fällen schmolz etwas ab: Ende des vorigen Jahres befanden sich noch 2005 im Bestand, 1870 waren es bis Ende Juni 2023. Zum Vergleich: Ende 2021 waren noch 2257 dieser unerledigten Fälle übrig. Allerdings muss die Behörde durch den Rückgang an Verfahren auch Personalabbau hinnehmen. Von 31 Vollzeitstellen bei Richtern und 28 bei nichtrichterlichem Personal vor drei Jahren sind aktuell noch 23 Richter und 24 sonstige Mitarbeiter geblieben.

Dauer der Verfahren

Rund 440 Tage beträgt die durchschnittliche Verfahrensdauer bei klassischen Klagen, im Jahr 2022 lag sie noch bei knapp 500 Tagen. Damals handelte es sich noch um Auswirkungen der Corona-Krise, als der Sitzungsbetrieb auch am Verwaltungsgericht erheblich eingeschränkt war und etwa Kammertermine mit drei Berufsrichtern und zwei Ehrenamtlichen aufgrund der geltenden Bestimmungen zeitweise gar nicht stattfinden konnten.

Hunderte Asylklagen

461 Klagen und 171 Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz, mit denen sich Zuwanderer gegen eine ablehnende Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und damit gegen eine Abschiebung wehren, gingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein. Das ist weniger als vor einem Jahr (659 Klagen und 200 Anträge). Ein Grund für diesen Rückgang ist offenbar das Vollzusgdefizit bei sogenannten Dublin-Verfahren. Da geht es um Asylbewerber, die schon in einem anderen EU-Mitgliedsland Asyl beantragt hatten, bevor sie nach Deutschland kamen.

Nach Angaben der Bundesregierung wird immer weniger Übernahmeersuchen durch andere Staaten stattgegeben. Und selbst wenn, ziehe das in zunehmend weniger Fällen eine tatsächliche Überstellung von Deutschland in den jeweiligen Mitgliedstaat nach sich. Wohl deshalb sehen auch weniger Migranten die Notwendigkeit, vor Gericht zu ziehen. Gerade mal 22 Dublin-Anträge und 44 -Klagen kamen bis Mitte 2023 neu rein, vor Jahresfrist waren es noch dreimal so viele. Derzeit sind noch 937 Asylverfahren am Verwaltungsgericht offen. Die meisten Klagen kamen in diesem Jahr von Migranten aus Syrien (107). Aber auch aus Venezuela (141) und Georgien (100), wo die Ablehnungsquote für Asylbewerber zwischen 90 und fast 100 Prozent liegt.

Streit um Kita-Plätze

Die Klagewelle von Eltern wegen eines nicht gewährten Kita-Platzes ebbt weiter ab. Fünf neue Verfahren gingen zwischen Januar und Juni ein, vier Klagen richteten sich gegen die Stadt Leipzig. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit der Stadt Leipzig im Jahr 2018 gab es rund 1400 solcher Fälle.

Eilverfahren vor neuem Schuljahr

Die 52 Eilverfahren im Zusammenhang mit dem neuen Schuljahr betrafen zehn Grundschulen, zwei Oberschulen und neun Gymnasien. Ein Schwerpunkt war die Kurt-Masur-Grundschule (8), die Schule an der Messeallee (7) sowie die Schule am Park und die Grundschule Taucha (5)

Numerus clausus

Von den rund 2000 Verfahren in Studiengängen mit Numerus clausus vor einigen Jahren ist inzwischen kaum noch etwas übrig. Das Verwaltungsgericht zählte 73 Fälle im vergangenen Jahr, vier bis Juni 2023, besonders aus der Humanmedizin (32), der Psychologie (12) und Zahnmedizin (10).

Raubkatze beschlagnahmt

Gegen die Beschlagnahme eines ihrer Tiere zog die Betreiberin einer Tigershow vor Gericht. Bei einer Kontrolle konnte der Chip des Tieres nicht lokalisiert werden, sodass die Frage der eindeutigen Identifizierung unklar war.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts geht es bei den gesetzlichen Vorgaben auch darum, den illegalen Handel mit geschützten Tierarten einzudämmen. Das Gericht beraumte im Mai sogar einen Vor-Ort-Termin an, um zu erörtern, inwieweit eine sichere Identifizierung des Tigers durch dessen typische Maserung sowie Untersuchungsunterlagen möglich ist. Am Ende konnten sich die Beteiligten einigen und das Verfahren wurde eingestellt.

