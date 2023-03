﻿Abschied am Sonntag: Frustrierter Wirt der „Klinke“ am Kulkwitzer See schmeißt hin

Mike Seiffert schließt seine beliebte Gaststätte „Klinke am Seeblick“ am Ufer des Kulkwitzer Sees. Das liegt nicht an Corona-Folgen, nicht am Personalmangel und auch nicht an gestiegenen Kosten. Offenbar kommen der Wirt und der Verpächter nicht auf einen Nenner.

Leipzig. Es ist 13 Uhr und die Gaststätte am Kulkwitzer See gut gefüllt. Formidables Essen, freundliche Bedienung, prima Stimmung. Dennoch ist dieser Tag einer der letzten der Gaststätte „Klinke am Seeblick“, zumindest unter der Leitung von Mike Seiffert. Nach diesem Wochenende ist Feierabend. Das Ergebnis von zu viel Frustration.

Es liegt weder an Corona-Folgen noch an Personalnot oder steigenden Preisen, dass der 53-Jährige hinschmeißt. Er beklagt Uneinigkeit mit dem Verpächter und eine damit verbundene Hängepartie. Mitte 2022 hatte die LeipzigSeen GmbH alle Verträge mit Mietern und Pächtern am Kulkwitzer See zum Jahresende gekündigt – weil wiederum der Zweckverband der Städte Leipzig und Markranstädt dem Unternehmen zum selben Datum den Kontrakt beendet hatte.

Maroder Zustand

Seiffert, der ebenso wie seine Eltern bereits mehrere Lokale in Grünau betrieben hat und die „Klinke“ am See zwölf Jahre lang führte, hoffte darauf, dass ein neuer Pächter Mittel in die Sanierung des „Klinke“-Flachbaus stecken würde. Denn der bauliche und energetische Zustand des Objekts ist problematisch: In den Mauern zacken sich Risse, an manchen Stellen blüht Schimmel, die Heizung läuft nicht richtig, eine Wärmedämmung fehlt. „Dem Verpächter sind die Mängel bekannt, aber er hat sich nie um Verbesserung gekümmert“, kritisiert Mike Seiffert.

Als die Suche des Zweckverbands nach einem neuen Geschäftsversorger erfolglos blieb, wurden die Verträge mit der LeipzigSeen GmbH um fünf Jahre verlängert. Für den „Klinke“-Wirt kein gutes Zeichen, „weil damit weiterhin keine Investition ins Gebäude in Sicht ist, außerdem sollten die Konditionen der Pacht die gleichen bleiben“. Mitte Januar entschied er sich Seiffert, einen Schlussstrich zu ziehen. „Es passiert schweren Herzens, aber ich habe keine Kraft und Lust mehr.“

„Flachbau ist nicht wintertauglich“

Christian Conrad, Geschäftsführer der LeipzigSeen GmbH, spielt den Ball an den Wirt zurück. „Leider wurden die Defizite uns gegenüber nicht klar kommuniziert“, sagt er. Der jahrzehntealte Flachbau sei zudem eigentlich nur für den Betrieb in der warmen Jahreszeit errichtet worden und nicht wintertauglich. „Dass Herr Seiffert ihn ganzjährig betrieben hat, ist gut für die Belebung am See, das Beheizen in der kalten Jahreszeit fördert jedoch die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel.“

Conrad bedauert den Abschied der „Klinke“, denn „sie hatte viele Fans. Ich hätte mir gewünscht, dass sie bleibt.“ In Sachen Sanierung könne die GmbH als Verpächter keine großen Sprünge machen, dazu fehle es an Unterstützung durch die Stadt. Am Sonntag also werden Mike Seiffert und sein Team zum letzten Mal öffnen und im längst ausgebuchten Restaurant Abschied feiern.

Bald neues Domizil

Danach geht der Blick nach vorn. Sehr wahrscheinlich bezieht Seiffert bald ein neues Domizil: eine Kleingarten-Kneipe in Neulindenau. Im Idealfall könnte es dort schon Ostern losgehen. Auch im dann geräumten Haus am See soll der Betrieb weitergehen. Derzeit führt Christian Conrad Gespräche mit einem möglichen Nachfolger.