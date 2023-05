Abschied ohne Schleife: Tatra-Straßenbahnen verschwinden auch aus Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich noch an diesen ganz eigenen Tatra-Sound, besonders bei Kurvenfahrten? Dieses herrliche Rumpeln mit quietschendem Beiklang? Straßenbahnfahren in Leipzig war in meiner Kindheit immer ein Highlight. Vom St.Georg-Parkplatz mit der Linie 16 bis zum Hauptbahnhof. Das Ticket ein schmaler Papierstreifen, in meiner Erinnerung der Sechserblock für je eine Mark. Dass die Hartschalensitze immer unbequem waren, die Heizung im Winter entweder defekt oder völlig überdreht und die Lüftung im Sommer praktisch nicht vorhanden - geschenkt. Mit der „Bimmel“ einmal durch Leipzig rumpeln und quietschen - das hatte was.

Nun aber ist bald Schluss mit der Nostalgie. Ähnlich wie in Dresden sollen auch in Leipzig die letzten der betagten Tatra-Wagen aus tschechischer Produktion demnächst die Depots für immer verlassen. Letzte Ausfahrt Schrottpresse - es gibt schönere Gedanken an einen Abschied.

Mein Kollege Josa Mania-Schlegel hat nachgefragt, wie konkret und wie schnell die Tatras aus dem Leipziger Straßenbild verschwinden sollen. Zuletzt waren tatsächlich noch einige Züge als Reserve bei der Leipziger Buchmesse unterwegs. Er räumt aber auch mit einem liebgewonnenen Vorurteil auf: Dass die alten Wagen angeblich besser durch den Schnee gekommen wären. Nun gut, ist es halt nicht so. Ein Klassiker auf Schienen muss sich nicht mit fremden Federn schmücken. Tschüss Tatras! In meiner Kindheitserinnerung bleibt für Euch immer ein Platz reserviert.

Er ist der Herold der Mittelaltermärkte und wird nie übersehen: Uwe Widike aus Altenburg ist bei Schwertkämpfen und Bardenmusik in seinem Element. Bis zu knapp 50 Mittelaltermärkte pro Jahr waren keine Seltenheit. Jetzt tritt der inzwischen 60-Jährige etwas kürzer. Doch das Mittelaltervirus lässt ihn trotzdem nicht los. © Quelle: Dana Weber

„Die Leute sprechen mich immer mit Herold an“: Wie lebt es sich als Original auf den Mittelaltermärkten der Region, bei dem man immer erkannt und angesprochen wird? Wie lebt es sich als Original auf den Mittelaltermärkten der Region, bei dem man immer erkannt und angesprochen wird? Der Altenburger Uwe Widike ist in seinem Element, wenn Schwertkämpfe und Bardenmusik locken.

Die beliebtesten Babynamen Deutschlands im Jahr 2022 sind nun bekannt. Eltern aus Leipzig haben sich teilweise gegen die bundesweiten Favoriten entschieden. Emma und Noah sind in der Messestadt aber ähnlich beliebt wie im Rest des Landes. im Jahr 2022 sind nun bekannt. Eltern aus Leipzig haben sich teilweise gegen die bundesweiten Favoriten entschieden. Emma und Noah sind in der Messestadt aber ähnlich beliebt wie im Rest des Landes. Wer ist noch in der Top Ten der beliebtesten Vornamen?

Was genau passierte in der Mordnacht in Sellerhausen? Ein 43-Jähriger steht wegen Mordes an einer Bulgarin in Leipzig vor Gericht. Laut Anklage tötete er aus Wut darüber, dass sie keine Liebesbeziehung mit ihm wollte. Ein 43-Jähriger steht wegen Mordes an einer Bulgarin in Leipzig vor Gericht. Laut Anklage tötete er aus Wut darüber, dass sie keine Liebesbeziehung mit ihm wollte. LVZ-Gerichtsreporter Frank Döring berichtet vom Prozessauftakt am Landgericht

Zurück zur Normalität nach Unfalldrama? Einsatzkräfte müssen im Dienst funktionieren – egal, ob es um schwere Unfälle, Kindesmisshandlung oder Todesfälle geht. Einsatzkräfte müssen im Dienst funktionieren – egal, ob es um schwere Unfälle, Kindesmisshandlung oder Todesfälle geht. Feuerwehrmann André Zimmermann und Polizist Thomas Jahn berichten, was ihnen nach dem schweren Unfall mit mehreren Todesopfern auf der B87 in Eilenburg im März geholfen hat. Und was von den Schrecken in Erinnerung bleibt.

Am Dienstag startet die Velo City: Der BUND Leipzig hat angekündigt, zum Start der Weltfahrradkonferenz in der Innenstadt einen Pop-Up-Radweg anzulegen und ruft außerdem zu einem Flashmob auf. Der BUND Leipzig hat angekündigt, zum Start der Weltfahrradkonferenz in der Innenstadt einen Pop-Up-Radweg anzulegen und ruft außerdem zu einem Flashmob auf. Was kommt da auf den Alltagsverkehr zu?

Die perfekte Welle: „Juli“ tritt im Täubchenthal auf. Das neue Album der Band heißt „Der Sommer ist vorbei“ - doch für Trübsal gibts keinen Grund. Die neuen Songs wärmen wie im schönsten Hochsommer und haben viel Strahlkraft. Los gehts ab 20 Uhr

Und wenn Sie mögen: Fahren Sie zur Entspannung mal wieder eine Runde Straßenbahn durch Leipzig. Vielleicht erwischen Sie ja noch eine alte Tatra zum Abschied.

Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur





