Abtnaundorfer Park: Stadt saniert Parkteich zum Schutz vor „Verlandung“

Leipzig. Im Leipziger Nordosten setzt die Stadt ab Oktober umfassende Instandhaltungsmaßnahmen um: Am Abtnaundorfer Park im Leipziger Nordosten werden ab nächster Woche Bauarbeiten durchgeführt. Dabei steht vor allem der Parkteich im Zentrum der Maßnahmen. Die Stadt will verhindern, dass dieser allmählich zu Land wird. Deswegen soll dort das Gewässersystem saniert werden, wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer am Donnerstag mitteilte.

Demnach sehen die Maßnahmen unter anderem vor, dass die historische Uferlinie wiederhergestellt wird. Außerdem sollen Wasserbauwerke und Uferböschungen neugebaut beziehungsweise instandgesetzt werden. Der Teich selbst sowie die Gräben sollen entschlammt werden. Ein ungehinderter Wasserabfluss soll dafür sorgen, dass genügend Raum zur Regenrückhaltung sowie der temporären Speicherung von Wasser im Falle von Hochwasser vorhanden ist.

Stadt will Biotop bestmöglich erhalten

Im Rahmen der Bauarbeiten werde darauf geachtet, dass das vorhandene Biotop und denkmalgeschützte Objekte im und in der Nähe des kulturhistorisch bedeutsamen Teichs erhalten bleiben und der Naturhaushalt so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, wie die Stadt in der Mitteilung versicherte.

Die Maßnahmen sollen insgesamt 1,5 Millionen Euro kosten und bis Februar 2024 andauern. Während der Bauarbeiten werden manche Wege zeitweise gesperrt.

LVZ